Инвесторы ждут реванш от Apple

Компания Apple переживает временные трудности из-за падения спроса на смартфоны, планшеты, компьютеры и носимые устройства компании, в результате повышения уровня конкуренции со стороны китайских производителей, которые предлагают свою продукцию по более низким ценам, но при этом за последние годы смогли значительно приблизиться по качеству выпускаемых устройств к стандартам Apple. Сегодня главным конкурентом iPhone является новый Mate 60 Pro от компании Huawei, который поступил в продажу в сентябре 2023 года.
Помимо гаджетов, Apple предлагает своим клиентам широкий спектр цифровых сервисов, но суммарная выручка от данного сегмента не превышает 25% от общей выручки компании. Таким образом, Apple оказывается в очень уязвимом положении при усилении конкуренции со стороны китайских производителей гаджетов.
Что касается компании Microsoft, то она имеет хорошо сбалансированную бизнес-модель и потому в меньшей степени зависит от конъюнктуры рынка, чем компания Apple. Значительная часть доходов Microsoft поступает в виде подписок или регулярных продаж.
Обе компании — Apple и Microsoft — демонстрируют хороший уровень рентабельности за последние 12 месяцев (около 30% и 40% соответственно). Но при этом акции Microsoft исторически показывают меньшую волатильность, что укрепляет их надежность в глазах инвесторов: за последние 10 лет бумаги Microsoft продемонстрировали среднегодовую волатильность 21% против 28% у Apple.
В 2024 году выйдет несколько новинок от компании Apple, которые могут повысить интерес к акциям компании. В частности, многолетняя разработка компании Apple — гарнитура Apple Vision Pro стоимостью $3500 — поступит в продажу в США 2 февраля 2024 года, предварительные заказы открылись 19 января. К весне 2024 года Apple выпустит новые модели iPad и MacBook. Новый iPad Air впервые будет доступен в двух размерах, iPad Pro получит OLED-экран, а MacBook Air — процессор M3.
Apple продолжает ориентироваться на покупателей, которые не стремятся экономить на качестве, предлагая им новаторские решения, в то время как Microsoft на протяжении всей своей деятельности отдает предпочтение более классическим решениям, которые подходят широкому кругу потребителей. Таким образом, если исходить не из линейки продуктов, а из категорий потенциальных покупателей, то Apple имеет более надежные позиции, поскольку для ее клиентов важна эксклюзивность, а также дорогой и известный бренд.
Клиенты Microsoft, напротив, заинтересованы в том, что широко распространено и используется везде. В случае, если какие-либо китайские решения распространятся настолько, что станут «новой классикой», Microsoft может оказаться в очень сложной ситуации.
Таким образом, несмотря на то, что на текущий момент Microsoft имеет преимущество, в долгосрочной перспективе Apple вполне может вновь вырваться вперед.
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