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Инвесторы ждут реванш от Apple

Apple больше не на первом месте в мире по размеру капитализации. Есть ли возможность реванша? Отвечает аналитик ФГ «Финам» Елена Юшкова.
Елена Юшкова
аналитик
Apple
Источник: Reuters

На прошлой неделе Microsoft стала самой дорогой публичной компанией, обогнав Apple по размеру капитализации. Сможет ли Apple в ближайшие годы вернуть утерянные позиции?

Компания Apple переживает временные трудности из-за падения спроса на смартфоны, планшеты, компьютеры и носимые устройства компании, в результате повышения уровня конкуренции со стороны китайских производителей, которые предлагают свою продукцию по более низким ценам, но при этом за последние годы смогли значительно приблизиться по качеству выпускаемых устройств к стандартам Apple. Сегодня главным конкурентом iPhone является новый Mate 60 Pro от компании Huawei, который поступил в продажу в сентябре 2023 года.

Смартфоны iPhone составляют почти половину от всей выручки компании Apple (около 48,9%), ПК и ноутбуки Mac — 8,5% выручки, планшеты iPad — 7,2% выручки, а широкая линейка носимых аксессуаров и домашней электроники (в том числе беспроводные наушники AirPods и Beats, приставки Apple TV, смарт-часы Apple Watch, плееры iPod touch и другие устройства) — 10,4% выручки.

Помимо гаджетов, Apple предлагает своим клиентам широкий спектр цифровых сервисов, но суммарная выручка от данного сегмента не превышает 25% от общей выручки компании. Таким образом, Apple оказывается в очень уязвимом положении при усилении конкуренции со стороны китайских производителей гаджетов.

Что касается компании Microsoft, то она имеет хорошо сбалансированную бизнес-модель и потому в меньшей степени зависит от конъюнктуры рынка, чем компания Apple. Значительная часть доходов Microsoft поступает в виде подписок или регулярных продаж.

Обе компании — Apple и Microsoft — демонстрируют хороший уровень рентабельности за последние 12 месяцев (около 30% и 40% соответственно). Но при этом акции Microsoft исторически показывают меньшую волатильность, что укрепляет их надежность в глазах инвесторов: за последние 10 лет бумаги Microsoft продемонстрировали среднегодовую волатильность 21% против 28% у Apple.

Вместе с тем Apple обгоняет компанию Microsoft по объемам инвестиций в разработку новых технологий, занимая 4 место в мировом рейтинге компаний по объему затрат на НИОКР. Компания Microsoft находится на 5 месте в данном рейтинге.

В 2024 году выйдет несколько новинок от компании Apple, которые могут повысить интерес к акциям компании. В частности, многолетняя разработка компании Apple — гарнитура Apple Vision Pro стоимостью $3500 — поступит в продажу в США 2 февраля 2024 года, предварительные заказы открылись 19 января. К весне 2024 года Apple выпустит новые модели iPad и MacBook. Новый iPad Air впервые будет доступен в двух размерах, iPad Pro получит OLED-экран, а MacBook Air — процессор M3.

Apple продолжает ориентироваться на покупателей, которые не стремятся экономить на качестве, предлагая им новаторские решения, в то время как Microsoft на протяжении всей своей деятельности отдает предпочтение более классическим решениям, которые подходят широкому кругу потребителей. Таким образом, если исходить не из линейки продуктов, а из категорий потенциальных покупателей, то Apple имеет более надежные позиции, поскольку для ее клиентов важна эксклюзивность, а также дорогой и известный бренд.

Клиенты Microsoft, напротив, заинтересованы в том, что широко распространено и используется везде. В случае, если какие-либо китайские решения распространятся настолько, что станут «новой классикой», Microsoft может оказаться в очень сложной ситуации.

Таким образом, несмотря на то, что на текущий момент Microsoft имеет преимущество, в долгосрочной перспективе Apple вполне может вновь вырваться вперед.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».