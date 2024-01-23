Инвесторы ждут реванш от Apple

Apple продолжает ориентироваться на покупателей, которые не стремятся экономить на качестве, предлагая им новаторские решения, в то время как Microsoft на протяжении всей своей деятельности отдает предпочтение более классическим решениям, которые подходят широкому кругу потребителей. Таким образом, если исходить не из линейки продуктов, а из категорий потенциальных покупателей, то Apple имеет более надежные позиции, поскольку для ее клиентов важна эксклюзивность, а также дорогой и известный бренд.