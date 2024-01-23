Дорогой опт: каких цен на бензин ждать россиянам

Правительству только удалось в прошлом году остановить рекордный рост оптовых цен на топливо, как этот тренд появился вновь. Оптовая цена бензина разных сортов выросла на 10% за первые две недели после окончания новогодних праздников. С началом новой недели — с 22 января — рост ускорился, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), крупнейшей товарной площадки России.
К 23 января цена дизтоплива и бензина выросла еще на 1−2%, а в среднем с начала 2024 года стоимость бензина выросла на 15%. Цена дизеля после роста развернулась вниз и стабилизировалась: с начала года остался накопленный рост цены около 4%. На бирже закупают топливо небольшие сети АЗС, нефтебазы, не входящие в структуры крупных нефтекомпаний.
Почему выросли цены
На установке каталитического крекинга «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», одной из ключевых при производстве топлива, 4 января сработала система противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ). Сломался компрессор.
Вице-премьер РФ Александр Новак 19 января провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, Минфина, ФАС, Минсельхоза, РЖД и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Нефтяники рассказали о планах увеличения производства бензина и дизельного топлива в 2024 году, сроки и графики сезонных ремонтов НПЗ будут оптимизированы с учетом ситуации. Новак поручил нефтяным компаниям контролировать цены на АЗС. Удорожание топлива не должно превышать инфляцию. Если цена нефти на мировых рынках растет, то нефтекомпании получают из бюджета выплаты, чтобы сдержать рост цен на АЗС и компенсировать свои потери. Такое соглашение с нефтяными компаниями о топливном демпфере было впервые заключено в 2019 году.
«В начале года топливный рынок, как правило, находится в стабильном состоянии, когда не происходит резких скачков спроса и предложения», — пояснила Татьяна Скрыль, д.э.н., доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова.
По ее оценке, сельскохозяйственный сезон еще не начался, поэтому ажиотажа на рынке со стороны потребителей не наблюдается. Скорее всего сегодняшний дисбаланс произошел по причине шока предложения.
«В связи с остановкой производства на нижегородском НПЗ компании “Лукойл” на рынке образовался дефицит топлива. На фоне прошлогодних ралли котировок топлива сегодня оптовые цены по инерции взяли курс наверх. Для удержания конечных цен на АЗС правительству необходимо продолжать стимулирование отрасли посредством пролонгации действия демпферного механизма», — считает Татьяна Скрыль.
«Резкое повышение стоимости высокооктанового топлива на АЗС, было вызвано не столько аварией на Нижегородском НПЗ, сколько паникой в отрасли, в связи со слухами о возможном введении запрета на экспорт бензина, — считает эксперт Валерий Смирнов, эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК). — То есть, это подстраховка на случай возможного повторения осеннего сценария».
«Судя по последним сообщениям, ситуация на одном из НПЗ “Лукойла” стабилизируется: вторая установка каталитического крекинга для производства высокооктанового бензина вот-вот будет введена в строй», — добавил эксперт. По его мнению, авария на одной установке одного завода из 42-х НПЗ в стране не может так кардинально повлиять на ценообразование.
На регулярных совещаниях вице-премьера Александра Новака с нефтяниками чиновник призвал компании не повышать розничную стоимость бензина и помочь «Лукойлу» выполнить запланированные поставки в январе-феврале, напомнил Валерий Смирнов. По его данным, было принято решение, что другие производители увеличат объемы поставок бензина на рынок, в основном в центральные регионы страны. «Ну и конечно были оперативно реализованы имеющиеся запасы бензина, что также способствовало выравниванию ситуации», — отметил эксперт.
«Так что сложившаяся ситуация с ценами на бензин, скорее всего, не более чем реакция рынка на слухи об эмбарго и на ситуацию вокруг “Лукойла”, — считает он.
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