Дорогой опт: каких цен на бензин ждать россиянам

Вице-премьер РФ Александр Новак 19 января провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, Минфина, ФАС, Минсельхоза, РЖД и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Нефтяники рассказали о планах увеличения производства бензина и дизельного топлива в 2024 году, сроки и графики сезонных ремонтов НПЗ будут оптимизированы с учетом ситуации. Новак поручил нефтяным компаниям контролировать цены на АЗС. Удорожание топлива не должно превышать инфляцию. Если цена нефти на мировых рынках растет, то нефтекомпании получают из бюджета выплаты, чтобы сдержать рост цен на АЗС и компенсировать свои потери. Такое соглашение с нефтяными компаниями о топливном демпфере было впервые заключено в 2019 году.