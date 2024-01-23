«Делимобиль» выезжает на IPO

Российский оператор каршеринга «Делимобиль» объявил о планах провести IPO на Мосбирже, следует из сообщения компании. Старт торгов запланирован на конец января—первую половину февраля 2024 года.
По оценке «Делимобиля», по результатам публичного размещения доля акций в свободном обращении может составить до 10%. Основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии компании. В компании добавляют, что существующий единственный акционер компании — ООО «Делимобиль Холдинг» — не планирует продавать находящиеся в обращении акции и после IPO сохранит контроль.
Два источника «Ъ» на инвестиционном рынке говорят, что в ходе размещения «Делимобиль» планирует привлечь порядка 10 млрд руб. Однако, по словам двух портфельных менеджеров, большого интереса у управляющих планы «Делимобиля» по размещению на Мосбирже не вызвало.
«Делимобиль» предполагает направить привлеченные в ходе IPO средства на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели.
Гендиректор оператора Елена Бехтина отметила, что предложение акций на Мосбирже кроме диверсификации структуры капитала и привлечения допфинансирования позволит обратить внимание широкого круга инвесторов на потенциал и возможности каршеринга в России.
«Делимобиль» основан в 2015 году. Является крупным оператором каршеринга в России по количеству поездок и по размеру автопарка, который насчитывает более 24,2 тыс. автомобилей. По оценке консультантов Б1, компания занимает долю 40% по количеству поездок в целом по России.
Сервис работает в десяти городах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону. Выручка по МСФО управляющего оператором ПАО «Каршеринг Руссия» по итогам девяти месяцев 2023 года выросла в 1,3 раза год к году, до 14,5 млрд руб., чистая прибыль составила 1,4 млрд руб.
По итогам 2023 года в целом на российском рынке состоялось восемь первичных публичных размещений, при этом в 2024 году аналитики БКС ожидают до 15 IPO. В то же время, по данным компании Б1, рынок каршеринга в России по итогам 2023 года вырос на 33,3% год к году, достигнув 44 млрд руб. В 2024 году аналитики прогнозируют ускорение темпов роста этого сегмента до 40,9%, до 62 млрд руб.
Эксперты, впрочем, обращают внимание на сохраняющиеся сложности с расширением автопарка и закупкой новых автомобилей каршеринга. Кроме того, по их данным, давление на усиление проникновения присутствия сервисов каршеринга в новых городах будет оказывать ограниченность платежеспособного населения.
Алина Савицкая, Виталий Гайдаев.