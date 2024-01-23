«Делимобиль» выезжает на IPO

По итогам 2023 года в целом на российском рынке состоялось восемь первичных публичных размещений, при этом в 2024 году аналитики БКС ожидают до 15 IPO. В то же время, по данным компании Б1, рынок каршеринга в России по итогам 2023 года вырос на 33,3% год к году, достигнув 44 млрд руб. В 2024 году аналитики прогнозируют ускорение темпов роста этого сегмента до 40,9%, до 62 млрд руб.