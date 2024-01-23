Bloomberg: индийский фондовый рынок обошел Гонконгскую биржу по капитализации

По его данным, совокупная стоимость акций, котирующихся на индийских биржах, на момент закрытия в понедельник достигла $4,33 трлн по сравнению с $4,29 трлн в Гонконге. Это делает Индию, чьи перспективы роста и политические реформы привлекают все больше инвесторов, четвертым по величине рынком ценных бумаг в мире. Капитализация ее фондового рынка впервые превысила $4 трлн в начале декабря прошлого года.