Бельгия передаст Украине доходы, полученные от российских активов

В середине января вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС сообщил, что в Европе начали разрабатывать способы, как направить доходы от замороженных активов России в пользу Украины.