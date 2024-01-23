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Бельгия передаст Украине доходы, полученные от российских активов

БРЮССЕЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Бельгия в 2024 году направит на помощь Украине 611 миллионов евро из доходов, полученных от замороженных российских активов, сообщило издание La Libre со ссылкой на министра обороны королевства Людивин Дедондер.
Евро
Источник: Reuters

«По данным офиса бельгийского министра, который подтвердил информацию, речь идет о процентах по российским активам, замороженным в Бельгии», — говорится в публикации.

В середине января вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС сообщил, что в Европе начали разрабатывать способы, как направить доходы от замороженных активов России в пользу Украины.

Всего страны ЕС и G7 после начала специальной военной операции заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear.

В конце октября эта компания отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции активов.

Как предупреждал Европейский центральный банк, использование замороженных резервов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель «смотреть за пределы этого отдельного конфликта» и искать другие способы финансирования Киева.

В МИД России заморозку российских активов в Европе назвали воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные резервы.