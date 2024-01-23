Банки нарастили выдачу потребкредитов под залог автомобилей

Почта Банк начал предоставлять потребкредиты на любые цели под залог автомобилей в октябре 2023 года, говорит зампред правления кредитной организации Алексей Охорзин: «С октября по декабрь прошлого года количество заявок на такие кредиты выросло в 2,5 раза, а объем выдачи — вдвое. Ожидаем, что в условиях текущего регулирования кредитного рынка тренд будет набирать обороты». В банке «Зенит» сообщили, что видят тенденцию к росту выдач потребкредитов под залог имущества на рынке, не раскрыв динамику по своему портфелю. В ВТБ также не привели собственных оценок по выдаче в этом сегменте, но спрогнозировали рост выдачи таких ссуд.