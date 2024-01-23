Bank of Cyprus закрыл представительства в Москве и Санкт-Петербурге

С понедельника, 22 января, прекращена аккредитация представительств Bank of Cyprus в России: в Москве и Санкт-Петербурге, следует из данных ЦБ. Ранее, 12 января, закрыл свое представительство швейцарский банк Cramer. Таким образом, в 2024 году закрылось уже три представительства иностранных банков в России, а их общее количество сократилось до 23 штук.
В начале 2022 года в реестре аккредитованных представительств насчитывалось 37 иностранных кредитных организаций. Больше всего представительств закрылось в 2022 году после начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине — девять, в 2023 году — три, с начала 2024 года — еще три. При этом с начала СВО — в октябре 2023 года — было открыто одно новое представительство — киргизского «Айыл банка». Для сравнения, на начало 2016 года в России насчитывалось 65 представительств иностранных банков.
Представительствам иностранных банков не разрешено проводить банковские операции: они не могут открывать счета, привлекать средства клиентов, осуществлять переводы, покупку-продажу валюты и так далее. Кроме того, представительство не является самостоятельным юрлицом — это обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения кредитной организации, но представляющее ее интересы и осуществляющее ее защиту.