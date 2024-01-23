Bank of Cyprus закрыл представительства в Москве и Санкт-Петербурге

В начале 2022 года в реестре аккредитованных представительств насчитывалось 37 иностранных кредитных организаций. Больше всего представительств закрылось в 2022 году после начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине — девять, в 2023 году — три, с начала 2024 года — еще три. При этом с начала СВО — в октябре 2023 года — было открыто одно новое представительство — киргизского «Айыл банка». Для сравнения, на начало 2016 года в России насчитывалось 65 представительств иностранных банков.