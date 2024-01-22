Зарплатная гонка набирает обороты. Конкуренция компаний за работников усилилась

«Раньше многие крупные предприятия, можно сказать, договаривались друг с другом о том, что повышают зарплаты массового персонала примерно на одну и ту же сумму. Сейчас, по нашим данным, такие неформальные договоренности больше не работают», — говорит член совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин. «Такие договоренности могли существовать на уровне акционеров и зачастую касались не только зарплатной политики, но и перехода сотрудников из одного бизнеса в другой», — соглашается партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов. Как отмечает партнер консалтинговой компании Kontakt InterSearch Russia Юлия Забазарных, даже в случае когда речь не шла о неформальных соглашениях, HR-специалисты компании старались обмениваться данными о тарифных сетках своих компаний, например с помощью «клубных исследований», которые проходили достаточно регулярно. «Договоренности об уровне ставок были, другое дело, что далеко не все компании честно их соблюдали и, например, не раздували зарплаты персоналу за счет переменной части зарплаты», — отмечает источник «Ъ» в кадровой компании.