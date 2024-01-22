Японские акции выросли до максимума с 1990 года

Япония десятки лет находится в состоянии стагнации. Она использует отрицательные процентные ставки для перезапуска экономики, однако сталкивается с многочисленными проблемами с возобновлением роста. Эксперты полагают, что в такую же ловушку, пусть и с гораздо меньшим уровнем благосостояния населения, попадает Китай.