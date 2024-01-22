Владелец мастер-франшизы KFC и Rostic’s в России выкупит еще 100 точек

Многие из франчайзи не желают платить за бренд Rostic’s такие же роялти, как платили за KFC, и продают свой бизнес, а у владельца франшизы есть приоритетное право на выкуп, рассказал гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он оценивает сумму сделки между «Юнирестом» и «Эй Кей Раша» в 3−4 млрд руб. Однако, как поясняет издание, из-за того, что «Эй Кей Раша» владеет «юрлицо из недружественной юрисдикции» — кипрский офшор— правительственная комиссия может согласовать сделку лишь при условии крупного дисконта.