Сенатор: введение акциза на медицинский спирт не приведет к подорожанию лекарств

«На этот вопрос до сих пор не получен ответ. Почему за один год выросло потребление медицинского спирта в четыре раза? Вместе с тем производство контрафактного алкоголя за этот же период выросло в сопоставимых объемах, что наводит на размышления», — указал сенатор.