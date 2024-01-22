Сенатор: введение акциза на медицинский спирт не приведет к подорожанию лекарств

«Что касается мнения о повышении стоимости лекарственных средств (из-за введения акциза на медицинский спирт — прим. ТАСС). Это полная ерунда. Даже если бы не компенсировали, а Минфин согласен компенсировать. В стоимости лекарственных средств стоимость спирта занимает ничтожную величину», — пояснил Артамонов.
«На этот вопрос до сих пор не получен ответ. Почему за один год выросло потребление медицинского спирта в четыре раза? Вместе с тем производство контрафактного алкоголя за этот же период выросло в сопоставимых объемах, что наводит на размышления», — указал сенатор.
«Мы третий месяц ждем от вас расчеты: объемы, какие объемы компенсации для производителей и потребителей. Вопрос чрезвычайно важный. Вы знаете, что только в этой части выпадающих доходов консолидированного бюджета составляет около 30 млрд руб., поэтому просьба, даже не вопрос, а предложение, просьба. Сделать в течение января этот расчет, передать [нам]», — сказал Рябухин, обращаясь к замминистра здравоохранения Сергею Глаголеву.
Замминистра в свою очередь отметил, что в настоящее время предоставляет такие данные в Минпромторг и готов передать их Совету Федерации. «Мы дадим тогда позицию Минздрава по объему потребности», — резюмировал Глаголев на заседании.
Введение акциза
Ранее директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Дмитрий Галкин сообщил, что ведомство не поддерживает введение в России акциза на медицинский спирт. Кроме того, пояснял ранее генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, вопрос введения акциза беспокоит отрасль.
В свою очередь глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее сообщал, что министерство согласно с идеей облагать акцизом весь спирт, в том числе медицинский, и обсуждает ее с Минздравом. По его словам, принципиальных разногласий между Минфином и Минздравом по этому вопросу нет.