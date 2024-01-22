Рынок США. Важные события предстоящей недели

На этой неделе в США ожидается достаточно крупное IPO. BrightSpring Health Services, предлагающая медицинские услуги с выездом на дом, планирует в четверг 25 января разместить на бирже Nasdaq 53,3 млн акций по цене $15−18. Объем привлечения может составить до $880 млн, а капитализация компании после IPO оценивается в $2,8 млрд.