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Рынок США. Важные события предстоящей недели

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов перечислил ключевые события для американского фондового рынка.
Игорь Додонов
аналитик
Трейдер
Источник: Freepik

На текущей неделе инвесторы будут ждать отчета по декабрьским доходам и расходам населения США, в рамках которого также будет опубликован индекс PCE Core, основная мера инфляции Федрезерва. Согласно консенсус-прогнозу, темпы роста показателя в прошлом месяце замедлились до 3% с 3,2% (г/г) в ноябре.

Из запланированной к публикации макростатистики выделим первую оценку динамики американского ВВП в IV квартале 2023 года и данные по продажам новостроек в США в декабре.

В США продолжит набирать обороты сезон корпоративных отчетностей. В предстоящие дни свои квартальные финансовые результаты опубликуют более 70 компаний из состава индекса S&P 500, в том числе такие крупные эмитенты, как Netflix, Tesla, Johnson & Johnson, Verizon, AT&T, Visa, American Express.

В ближайшие дни мы не услышим комментариев представителей ФРС по монетарной политике в связи с начавшимся «периодом тишины» перед заседанием регулятора, которое пройдет на следующей неделе.

На этой неделе в США ожидается достаточно крупное IPO. BrightSpring Health Services, предлагающая медицинские услуги с выездом на дом, планирует в четверг 25 января разместить на бирже Nasdaq 53,3 млн акций по цене $15−18. Объем привлечения может составить до $880 млн, а капитализация компании после IPO оценивается в $2,8 млрд.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».