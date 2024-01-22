Рынок США. Важные события предстоящей недели

На текущей неделе инвесторы будут ждать отчета по декабрьским доходам и расходам населения США, в рамках которого также будет опубликован индекс PCE Core, основная мера инфляции Федрезерва. Согласно консенсус-прогнозу, темпы роста показателя в прошлом месяце замедлились до 3% с 3,2% (г/г) в ноябре.
Из запланированной к публикации макростатистики выделим первую оценку динамики американского ВВП в IV квартале 2023 года и данные по продажам новостроек в США в декабре.
В ближайшие дни мы не услышим комментариев представителей ФРС по монетарной политике в связи с начавшимся «периодом тишины» перед заседанием регулятора, которое пройдет на следующей неделе.
На этой неделе в США ожидается достаточно крупное IPO. BrightSpring Health Services, предлагающая медицинские услуги с выездом на дом, планирует в четверг 25 января разместить на бирже Nasdaq 53,3 млн акций по цене $15−18. Объем привлечения может составить до $880 млн, а капитализация компании после IPO оценивается в $2,8 млрд.
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