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Россияне рассказали, сколько им нужно времени для адаптации на новой работе

Большинству россиян для адаптации на новой работе нужно около месяца, следует из результатов опроса, проведенного сервисом Работа.ру (есть в распоряжении «РГ»). Отмечается, что так ответил почти каждый третий респондент.
Источник: Российская газета

При этом двадцати процентам наших соотечественников для этого достаточно недели. Примерно один из десяти привыкает к новому месту работы за один-два дня, столько же — за две недели. У каждого шестого россиянина адаптация занимает три месяца, а семи процентам на нее требуется полгода. Всего два процента участников опроса ответили, что им нужен целый год, чтобы чувствовать себя на новом месте, как «рыба в воде».

Согласно результатам исследования, женщины привыкают к работе дольше. Им для этого в среднем требуется 51 день, а мужчинам — 41 день.

Легче всего адаптируются на новом месте охранники и дизайнеры. Не испытывает с этим сложностей каждый пятый работник культуры, врач и представитель транспортного сектора. При этом почти каждому пятому представителю производственного и промышленного сектора необходимо для адаптации около полугода. Тяжело менять работу каждому десятому финансисту, работнику сферы развлечений, ИТ-специалисту, логисту, бухгалтеру и представителю сферы бытовых услуг.

При этом половина россиян при выходе на новое место работы беспокоятся, что она может не оправдать их ожиданий: например, зарплата окажется меньше той, что обещали, или задачи будут слишком сложными.

Каждый четвертый переживает, что не сможет найти общий язык с руководителем, а каждый пятый — с коллегами. Испытательный срок волнует 11% опрошенных, примерно столько же рассказали о своих страхах, связанных с изучением новых документов, а 3% боятся заблудиться в новом офисе. Не испытывают волнения при устройстве на новую работу только 20% россиян.

«Новая работа — это всегда стресс. Однако, когда новичок получает достаточное внимание и чувствует готовность помочь со стороны коллектива, он более лоялен к организации», — говорит директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина.

В опросе приняли участие 3,5 тысячи пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны.