Россияне рассказали, сколько им нужно времени для адаптации на новой работе

При этом двадцати процентам наших соотечественников для этого достаточно недели. Примерно один из десяти привыкает к новому месту работы за один-два дня, столько же — за две недели. У каждого шестого россиянина адаптация занимает три месяца, а семи процентам на нее требуется полгода. Всего два процента участников опроса ответили, что им нужен целый год, чтобы чувствовать себя на новом месте, как «рыба в воде».