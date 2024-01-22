Россияне начали отказываться от подработок

К тому же высок спрос на профессии, зарплата в которых зависит от числа смен, объема работ, выполненных заказов. Это позволяет сотрудникам при наличии свободного времени брать на себя больше смен или заказов на основной работе, а не искать подработку. При этом совмещать основную работу и подработку может быть непросто — нужно быть готовым к дополнительным нагрузкам, работе в режиме многозадачности и необходимости правильно организовывать свое время, отмечает Екатерина Каштанова, к.э.н., доцент кафедры управления персоналом Государственного университета управления.