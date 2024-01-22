Россияне начали отказываться от подработок

Существует тенденция к увеличению нагрузки на штатных сотрудников, отмечает Татьяна Захарова, к.э.н., доцент Базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» РЭУ им. Г. В. Плеханова. Этому способствует дефицит кадров на рынке труда. Поэтому у штатных сотрудников остается мало времени на подработки. Сейчас большинство таких сотрудников тратят на дополнительную работу не более 10 часов в неделю. Если речь идет о ежедневной занятости, то немногим больше часа в день.
К тому же высок спрос на профессии, зарплата в которых зависит от числа смен, объема работ, выполненных заказов. Это позволяет сотрудникам при наличии свободного времени брать на себя больше смен или заказов на основной работе, а не искать подработку. При этом совмещать основную работу и подработку может быть непросто — нужно быть готовым к дополнительным нагрузкам, работе в режиме многозадачности и необходимости правильно организовывать свое время, отмечает Екатерина Каштанова, к.э.н., доцент кафедры управления персоналом Государственного университета управления.
Повышение зарплат также способствует тому, что людям удается закрыть свои основные потребности за счет заработной платы на основном месте работы. Подработка очень часто является одним из основных способов достижения финансовых целей, говорит к Екатерина Каштанова. Но если для этого хватает основной зарплаты, тратить свободное время на подработку уже не так хочется.
При этом сохраняется высокая лояльность к дополнительной занятости. Больше половины сотрудников, которые имеют основную работу, хотели бы иметь подработку. Потому что она не всегда выполняет роль дополнительного источника дохода. Многие рассматривают ее как способ монетизировать хобби и получить опыт работы в направлениях отличных от основного вида деятельности.
При этом доля тех, кто имеет подработку растет, среди людей занятых на удаленке. Они могут посвящать работе больше времени, 40% из них тратят на дополнительную работу 10−20 часов в неделю. Среди них много тех, кто занимается проектной работой, и может одновременно вести несколько проектов.
Также высока доля возрастных сотрудников, имеющих подработку. Дополнительный заработок есть у каждого четвертого сотрудника старше 45 лет. Различные подработки позволяют старшему поколению оставаться вовлеченными в общественное пространство, дает возможность сохранить контакт с профессиональной средой и проявить свои навыки и опыт, то есть внести вклад в общее дело, отмечает Екатерина Каштанова.
Причем, больше 40% тех, кто имеет подработку, получал дополнительное образование, чтобы выполнять ее, сервисы Работа.ру и «Подработка». Чаще всего для этих целей проходят онлайн-курсы по IT-специальностям, профессии дизайнера и маркетолога.