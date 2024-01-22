Россия рекордно нарастила торговлю с одной страной

Товарооборот России и Индии растет не первый месяц. Так, в конце декабря агентство РИА Новости со ссылкой на статистические данные аналитиков индийской таможни сообщало, что по итогам января-октября показатель вырос вдвое в сравнении с тем же периодом 2022-го и достиг уровня в 54,7 миллиарда долларов. При этом на долю российских товаров тогда пришлось в общей сложности 51,4 миллиарда.