Продажи недвижимости на торгах за год выросли вдвое

Значительный рост продаж отмечают и эксперты Российского аукционного дома (РАД). Так, в категории жилой недвижимости (квартиры, индивидуальные дома и пр.) в 2023 году на электронной торговой площадке РАД было реализовано 947 лотов против 770 в 2022 году. По лотам категории «здания и имущественные комплексы» в 2023 году было заключено 2184 сделки, в 2022 году их было почти вдвое меньше (1124 сделки). Почти вдвое выросли и продажи земельных участков — 1910 лотов против 1003 лотов в 2022-м.
В сегменте коммерческих помещений (стрит-ретейл) в 2023 году продано 1263 объекта против 892 в 2022-м. Продажи производственно-складской недвижимости выросли с 307 сделок в 2022 году до 366 в 2023-м.
В 2022-м году в связи с уходом ряда зарубежных компаний и освобождением большого количества площадей рынок был переполнен предложением, отмечают в РАД. По отдельным направлениям — например, о перспективах торговых центров — звучали мрачные прогнозы, в продаже было большое число объектов и регионального, и районного формата, а сделки шли с неизменным дисконтом. 2023-й год опроверг мрачные предположения.
На сегодняшнем рынке спрос и предложение находятся в балансе: это не рынок продавца и не рынок покупателя, считает гендиректор РАД Андрей Степаненко. «Идет процесс изменения структуры собственников недвижимости — это обусловлено сегодняшней конъюнктурой. При этом рынок активен. Рост числа и объема сделок в 2023 году относительно 2022 года свидетельствует о высоком спросе со стороны инвесторов, наличии средств и готовности вкладывать их в отечественную недвижимость, о том, что бизнес видит перспективы роста этого рынка. Конечно, ситуация разнится в зависимости от региона и сегмента недвижимости, но в целом мы наблюдаем положительную динамику по всем направлениям и в части роста числа сделок, и в части объемов продаж».