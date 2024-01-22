Продажи недвижимости на торгах за год выросли вдвое

На сегодняшнем рынке спрос и предложение находятся в балансе: это не рынок продавца и не рынок покупателя, считает гендиректор РАД Андрей Степаненко. «Идет процесс изменения структуры собственников недвижимости — это обусловлено сегодняшней конъюнктурой. При этом рынок активен. Рост числа и объема сделок в 2023 году относительно 2022 года свидетельствует о высоком спросе со стороны инвесторов, наличии средств и готовности вкладывать их в отечественную недвижимость, о том, что бизнес видит перспективы роста этого рынка. Конечно, ситуация разнится в зависимости от региона и сегмента недвижимости, но в целом мы наблюдаем положительную динамику по всем направлениям и в части роста числа сделок, и в части объемов продаж».