Закрутить вентиль: что будет с ценами на газ в ЕС, когда топливо поплывет через мыс Надежды

Энергокризис привел к росту в 2−3 раза стоимости электроэнергии и газа в ряде стран, но в 2023 году цены снизилась на 30−60%, а в части стран — до уровня 2021 года, согласно данным AleaSoft Energy Forecasting. Этому помогло решение солнечных стран ЕС — Португалии, Италии и других — ввести субсидии населению для помощи при установке солнечных панелей — самой доступных ВИЭ для населения. В ряде стран Европы это привело к росту выработки такого вида энергии на десятки процентов. В Португалии производство солнечной энергии увеличилось за год на 41%, в Испании — на 31%, в Италии — на 8,3%.