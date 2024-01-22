Закрутить вентиль: что будет с ценами на газ в ЕС, когда топливо поплывет через мыс Надежды

Цены на газ Европе упали на 60% за 2023 год и ещё на 12% — с начала 2024 года. 22 января биржевая стоимость тысячи кубов впервые с 28 июня 2023 года оказалась ниже отметки в 300 долларов, по данным интерконтинентальной биржи ICE.
Основная причина падения цены кроется в развитии возобновляемых источников энергии в ЕС — ветровой и солнечной энергетики. Вторая причина — падение промпроизводства в странах Европы, прежде всего в Германии, основной европейской экономики, считают аналитики, опрошенные Bloomberg.
Объем промышленного производства в еврозоне с 2022 года сменялся то ростом, то падением каждый месяц: суммарно из 12 месяцев 5 — было снижение. Но с июля 2023 года началось устойчивое падение. В октябре к августу падение составило 0,7%, в ноябре он снизился на 0,3% к прошлому месяцу.
ВВП также снижается, ряд стран региона в рецессии, согласно последним данным Евростата, опубликованным 15 января. За год — в ноябре 2023 года к ноябрю 2022 года — промпроизводство упало на 6,8%. Если с 2022 года падение не превышало 2,5%, то с октября 2023 года падение ускорилось в 2 раза и составило 5%. В последние месяцы — до 6,6 — 6,8%.
По последним данным Европейской инфраструктурной газовой платформы, запасы газа ЕС к 22 января снизились до 75% с почти 100% от общего объема хранилищ, но остаются в комфортной зоне и выше, чем необходимо для экономики региона в предыдущие благополучные годы роста.
Зеленкой помазано
Энергокризис привел к росту в 2−3 раза стоимости электроэнергии и газа в ряде стран, но в 2023 году цены снизилась на 30−60%, а в части стран — до уровня 2021 года, согласно данным AleaSoft Energy Forecasting. Этому помогло решение солнечных стран ЕС — Португалии, Италии и других — ввести субсидии населению для помощи при установке солнечных панелей — самой доступных ВИЭ для населения. В ряде стран Европы это привело к росту выработки такого вида энергии на десятки процентов. В Португалии производство солнечной энергии увеличилось за год на 41%, в Испании — на 31%, в Италии — на 8,3%.
Только на рынке Германии производство солнечной энергии снизилось на 0,1% из всех стран ЕС в 2023 году несмотря на дополнительные мощности.
Что касается ветровой энергии, то на этом рынке повезло и тем странам, где меньше солнечных дней в году. За исключением Португалии, все остальные страны ЕС установили исторические рекорды производства ветровой энергии в 2023 году. Германия достигла самого высокого рекорда среди стран ЕС — 143 ТВт-ч ветровой энергии.
Но спрос на электроэнергию в ЕС упал: во Франции зарегистрировано наибольшее снижение — на 4,3%, в Германии падение на 4,1%. Спрос на электричество вырос только в Португалии на 1,1% в 2023 году.
Средняя температура в ЕС в 2023 году в среднем выросла на 0,3 °C в Германии и на 0,2 °C в Португалии и Нидерландах. Среднегодовая температура в Испании, Франции и Великобритании снизилась на 0,1 °C. В Италии и Бельгии отклонений не зафиксировано.
Факторы повышения цен
Катар остается крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, он поставляет энергоносители через Красное море — регион, где ситуация с октября остается сложной из -за конфликта Израиля и Палестины.
Кроме этого, транзитное соглашение между Россией и Украиной для поставок трубопроводного газа в ЕС завершается в декабре 2024 года. Украинские власти не раз заявляли, что не будут заключать контракт с «Газпромом». Это лишит ЕС примерно 17% необходимых поставок, которые придется увеличить за счет СПГ, что также может снизить предложение на рынке и, как следствие, увеличить цены.
Но будет ли рост?
Российские эксперты назвали ряд причин для снижения цены газа.
Во-первых, высокий уровень запасов газа в подземных хранилищах газа ЕС (ПХГ), отметила Анна Кокорева, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». Опасаясь суровой зимы и сокращения поставок из РФ, европейцы заполнили ПХГ с излишком. На конец 2023 года уровень заполненности хранилищ составлял почти 100% и только в январе 2024 года снизился до 75%.
Во-вторых, снижение спроса в мире на сжиженный газ со стороны КНР. Высвободившиеся объемы на мировом рынке позволили ЕС увеличить закупку СПГ.
В-третьих, снижение спроса на газ в ЕС. Это и деиндустриализация, а также программа по добровольному снижению потребления газа на 15% до 1 марта 2024 года. Объемы промышленного производства Еврозоны снижаются с начала 2023 года. В ноябре 2023 года падение составило 6,8% г/г.
В-четвертых, увеличение доли альтернативных источников энергии. Хотя этот фактор не является ключевым, так как на ВИЭ в Европе приходится 22% от общей энергии.
Мы предполагаем, что в новом году цены на газ в Европе останутся на низких уровнях, несмотря на сокращение поставок газа из РФ. Давление на цены будет оказывать низкий спрос и высокие запасы в ПХГ. Вряд ли в текущих реалиях ЕС будет их снижать.
Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ, назвал несколько причин снижения цены газа в ЕС.
«Важно понимать, что 2022 год — это исторические рекорды по ценам на газ в ЕС», — отметил Игорь Юшков. Цены на газ начали расти ещё с середины 2021 года и отопительный сезон 2021−2022 гг европейцы встречали уже с ценами на газ выше 1 000 долларов за 1000 кубов. И постоянно эти рекорды обновлялись: мы видели на торгах и 2 тысячи долларов за тысячу кубов. В 2023 году цена снизилась и сложился новый баланс на газовом рынке.
Вторая причина, считает Игорь Юшков, очень тёплая зима в прошлом году и падение спроса на газ из-за потепления.
«Во многих странах Европы вообще температура ниже нуля не опускалась ни разу за всю зиму», — отметил эксперт.
Спрос упал на фоне сверхвысоких цен 2022 года — потребление газа сократилось примерно на 60 миллиардов кубов в 2022 году и за 2023 год ещё примерно на 30 миллиардов кубов.
Эксперт ФНЭБ согласен, что важной причиной снижения цен является деиндустриализация стран ЕС. Многие предприятия или сокращают производство, или закрываются, особенно энергоёмкие предприятия (металлургия и стекольная отрасль). Больше всего пострадали, по оценке эксперта, те, кто использовал газ в качестве сырья: это производители азотных удобрений и химические концерны, в основном базирующиеся в ФРГ. Поэтому Германия очень сильно пострадала. Теперь в немецкие компании сократили закупки газа, но увеличили закупки продукции с высокой долей газа в себестоимости. Например, азотные удобрения.
«Мы производим дешевые азотные удобрения, потому что у нас газ дешёвый (менее 100 долларов за 1000 кубов) и отправляем их в Германию», — отметил эксперт.
Игорь Юшков считает слабым влияние на цены роста строительства ВИЭ, «объёмы электростанций возобновляемых источников энергии постоянно увеличиваются, но цена на газ от этого постоянно не снижается».
По его оценке, в 2024 году в ФРГ возможны скачки цен, прежде всего за счёт того, что поставки трубопроводного российского газа через Украину могут быть остановлены.
«Я думаю, что США будут продолжать выдавливать Россию с газового рынка Европы», — считает он. По его мнению, Вашингтон дает некую передышку европейцам, чтобы те прошли нормальный отопительный сезон и весной попытки США окончательно вытеснить Россию с газового рынка Европы продолжатся.
Прокачке быть?
Во-первых, они могут попросить Украину перекрыть транзит, не дожидаясь окончания транзитного договора. Но окончание транзитного договора не означает прекращение транзита. Украина перешла на европейскую систему бронированирования мощностей транзита, и украинцы обязаны устраивать регулярные аукционы на поставку газа в ЕС (объемы прокачки). Ранее кроме «Газпрома» на аукционы никто никогда не приходил. И сейчас и после 2024 года «Газпром» может без всякого контракта на транзит с Украиной участвовать в аукционах, выигрывать и прокачивать газ, — отметил Игорь Юшков.
«Я думаю, что Украина просто может по указанию США ввести санкции против “Газпрома”, соответственно и действующий контракт с ним разорвать и на аукционные под этим предлогом его не пускать», — считает эксперт. Вот тогда транзит через Украину обнулится, это минус 14−15 миллиардов кубов газа в год на европейский рынок и ещё примерно столько же поставляется через трубопровод «Турецкий поток» в Европу.
В прошлом году США пытались руками Болгарии остановить эту прокачку через Турцию: страна хотела ввести заградительный налог на транзит российского газа. Но после угроз Венгрии заблокировать вхождение Болгарии в ЕС в Шенгенскую зону запретительный налог был отменен.
Кроме этого, поставки СПГ из Катара подорожают, считает Игорь Юшков.
Катар уже заявил о поставках СПГ по альтернативным маршрутам и сейчас будет просто рассматривать каждый раз, куда ему выгоднее отправить свой СПГ в зависимости от цен на рынке и расходов на логистику: либо на европейский рынок вокруг Африки через мыс Доброй Надежды, либо просто в Азию.
«И я думаю, что часть СПГ он просто перенаправит в Азию, а европейцы, если захотят его получить, должны будут существенно больше платить», — отметил Игорь Юшков.
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