Платежный баланс за 2023 год: профицит текущего счета оказался ниже прогноза Банка России

Это минимальное значение с «ковидного» 2020 года и несколько ниже октябрьского прогноза регулятора ($60 млрд). Результат оказался даже немного ниже публиковавшейся ранее оценки центробанком профицита СТО за 11 месяцев 2023 года ($50,5 млрд). Как следует из новой оценки регулятора, в декабре профицит СТО был околонулевым ($0,6 млрд), а за январь-ноябрь прошлого года он составил $49,6 млрд. Банк России сообщил, что уточнил оценку за октябрь-ноябрь в связи с получением дополнительных отчетных данных таможенной статистики: в результате были повышены оценки как экспорта, так и импорта товаров. В декабре же слабое значение профицита СТО при том же значении внешнеторгового профицита ($8,7 млрд), что и в ноябре, связано с сезонными факторами: увеличившимися дефицитом баланса инвестиционных доходов (объявление дивидендов) и дефицитом баланса услуг (сезонный рост импорта услуг в конце года из-за увеличения поездок за рубеж). При этом дефицит баланса инвестиционных доходов сейчас в значительной мере является «бумажным»: в соответствии с порядком, установленным указом президента в марте 2022 года исполнение финансовых обязательств перед иностранными лицами из «недружественных» государств, в частности, по дивидендам, осуществляется в рублях на счета типа С в российских банках, вывод средств с которых или конвертация в валюту возможны только по специальному разрешению.