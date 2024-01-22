Платежный баланс за 2023 год: профицит текущего счета оказался ниже прогноза Банка России

Это минимальное значение с «ковидного» 2020 года и несколько ниже октябрьского прогноза регулятора ($60 млрд). Результат оказался даже немного ниже публиковавшейся ранее оценки центробанком профицита СТО за 11 месяцев 2023 года ($50,5 млрд). Как следует из новой оценки регулятора, в декабре профицит СТО был околонулевым ($0,6 млрд), а за январь-ноябрь прошлого года он составил $49,6 млрд. Банк России сообщил, что уточнил оценку за октябрь-ноябрь в связи с получением дополнительных отчетных данных таможенной статистики: в результате были повышены оценки как экспорта, так и импорта товаров. В декабре же слабое значение профицита СТО при том же значении внешнеторгового профицита ($8,7 млрд), что и в ноябре, связано с сезонными факторами: увеличившимися дефицитом баланса инвестиционных доходов (объявление дивидендов) и дефицитом баланса услуг (сезонный рост импорта услуг в конце года из-за увеличения поездок за рубеж). При этом дефицит баланса инвестиционных доходов сейчас в значительной мере является «бумажным»: в соответствии с порядком, установленным указом президента в марте 2022 года исполнение финансовых обязательств перед иностранными лицами из «недружественных» государств, в частности, по дивидендам, осуществляется в рублях на счета типа С в российских банках, вывод средств с которых или конвертация в валюту возможны только по специальному разрешению.
Основные причины снижения профицита СТО в 2023 году:
1) существенное (в 2,7 раза) сокращение внешнеторгового профицита: экспорт товаров в долларовом выражении сократился на 29% (г/г), что в основном объясняется ухудшением ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта, в то время как импорт товаров в долларовом выражении увеличился на 10% (г/г), полностью восстановившись к уровню 2021 года;
2) расширение в 1,5 раза дефицита баланса услуг (экспорт услуг сократился, а импорт увеличился, в основном за счет низкой базы зарубежных поездок, которая была во II квартале 2022 года.
Эти два фактора были лишь в незначительной мере компенсированы сокращением совокупного дефицита первичных и вторичных доходов преимущественно вследствие уменьшения начисленных российскими компаниями дивидендов в пользу нерезидентов. Впрочем, сравнение с 2022 годом не очень информативно, поскольку рекордный профицит СТО в том году был обусловлен очень высокими мировыми ценами на товары российского экспорта в сочетании со сжатием импорта вследствие резкого ужесточения санкционного режима. Если сравнивать со средними значениями за последние 5 лет, то экспорт товаров в прошлом году был примерно на 7% ниже среднего значения, а импорт — выше на 15%.
В условиях обхода санкций российскими компаниями платежный баланс стал менее прозрачен: в 2023 году графа «чистые ошибки и пропуски» составила $9,9 млрд (почти 20% профицита СТО). Для сравнения: в 2022 году она составляла всего $5,9 млрд (2,5% профицита СТО).
Октябрьский прогноз Банка России предполагает увеличение профицита СТО в 2024 году до $75 млрд на фоне некоторого расширения экспорта при одновременном сокращении импорта вследствие замедления роста внутреннего спроса из-за жесткой монетарной политики. На наш взгляд, риском для прогноза является усиливающееся давление США на третьи страны в целях препятствования обхода антироссийских санкций, которое уже проявляется в расширении ценового дисконта российской экспортной нефти Urals к цене Brent и трудностях российских банков в работе с банками Китая и Турции.
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