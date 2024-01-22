ООН открыла счет в неподсанкционном банке РФ для расчетов в рублях

В банке отмечают, что с помощью открытого ООН счета кредитное учреждение направляет организации платежи в рамках финансовой инициативы по окружающей среде (UNEP FI). Кроме того, для оплаты членских взносов в различные международные некоммерческие организации, включая UNEP FI, Совкомбанк обратился в Казначейство США (OFAC) за лицензией, которая бы позволила заплатить в американских долларах. Открытие ООН рублевого счета стало временной мерой до получения Совкомбанком лицензии от Казначейства США.
В ООН эту информацию пока не прокомментировали.
В 2023 году году заместитель председателя правления Совкомбанка Михаил Автухов говорил в интервью Reuters, что западные санкции не позволяют банку проводить платежи в адрес ООН, как и другим российским участникам программы. Совкомбанк является участником программы ООН с 2019 года, а под санкции США, Великобритании и ЕС он попал в 2022 году.
Александр Кислов