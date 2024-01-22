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ООН открыла счет в неподсанкционном банке РФ для расчетов в рублях

Организация Объединенных Наций (ООН) открыла счет в одном из не находящихся под западными санкциями российских банков для проведения расчетов в рублях, сообщили Reuters в Совкомбанке. По данным банка, ООН уже начала принимать рублевые платежи. Название банка, в котором ООН открыл счет, не раскрывается.
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Источник: AP 2023

В банке отмечают, что с помощью открытого ООН счета кредитное учреждение направляет организации платежи в рамках финансовой инициативы по окружающей среде (UNEP FI). Кроме того, для оплаты членских взносов в различные международные некоммерческие организации, включая UNEP FI, Совкомбанк обратился в Казначейство США (OFAC) за лицензией, которая бы позволила заплатить в американских долларах. Открытие ООН рублевого счета стало временной мерой до получения Совкомбанком лицензии от Казначейства США.

В ООН эту информацию пока не прокомментировали.

В 2023 году году заместитель председателя правления Совкомбанка Михаил Автухов говорил в интервью Reuters, что западные санкции не позволяют банку проводить платежи в адрес ООН, как и другим российским участникам программы. Совкомбанк является участником программы ООН с 2019 года, а под санкции США, Великобритании и ЕС он попал в 2022 году.

Александр Кислов