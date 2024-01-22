ООН открыла счет в неподсанкционном банке РФ для расчетов в рублях

В 2023 году году заместитель председателя правления Совкомбанка Михаил Автухов говорил в интервью Reuters, что западные санкции не позволяют банку проводить платежи в адрес ООН, как и другим российским участникам программы. Совкомбанк является участником программы ООН с 2019 года, а под санкции США, Великобритании и ЕС он попал в 2022 году.