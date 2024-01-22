Названа еще одна пострадавшая из-за кризиса в Красном море отрасль

Химическая промышленность является третьим по величине сектором экономики Германии после автомобилестроения и машиностроения. Отрасль с годовым объемом продаж около 260 миллиардов евро (282 миллиарда долларов) столкнулась с проблемами из-за задержек поставок необходимых компонентов из Азии. В результате производитель химикатов Gechem вынуждено сократил производство средств моющих для посудомоечных машин и сантехники из-за нехватки тринатрийцитрата, сульфаминовой и лимонной кислоты.
«Мой отдел закупок в настоящее время работает в три раза усерднее, чтобы что-то получить», — сказала она. Другой производитель специальной химии, Evonik, также пострадал от изменений маршрутов в Красном море. Переход на авиаперевозки при этом не всегда является решением в сложившейся ситуации, так как многие химикаты запрещено перевозить самолетом.
Это особенно отразилось на средних предприятиях по производству тонкой и специальной химии, которые получают из Азии значительную часть своего сырья, сказал главный организации Хенрик Майнке.
Экономика Германии уже испытывает давление на фоне рецессии, а также высоких затрат на рабочую силу и энергию. Наряду с сектором автомобилестроения и розничной торговлей, химическая промышленность наиболее уязвима перед новыми вызовами, считают эксперты S&P Global.
Ранее генеральный директор Ingka Group (компания управляет магазинами IKEA по всему миру) Джеспер Бродин на фоне напряженной ситуации в районе Красного моря назвал нестабильность в цепочках поставок новой нормой для мировой экономики. Он отметил, что в последние годы «мир стал более динамичным и турбулентным».