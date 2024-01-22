Названа еще одна пострадавшая из-за кризиса в Красном море отрасль

«Мой отдел закупок в настоящее время работает в три раза усерднее, чтобы что-то получить», — сказала она. Другой производитель специальной химии, Evonik, также пострадал от изменений маршрутов в Красном море. Переход на авиаперевозки при этом не всегда является решением в сложившейся ситуации, так как многие химикаты запрещено перевозить самолетом.