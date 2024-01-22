Китайские акции в Гонконге подешевели до 19-летнего минимума

Кроме того, в регионе появились более привлекательные альтернативы для вложений, отметил аналитик Bloomberg Intelligence Марвин Чен. «Мировые рынки растут в секторе микросхем, и это область, в которой Китай и остальной мир могут идти разными путями из-за геополитической напряженности», — сказал он.