Китайские акции в Гонконге подешевели до 19-летнего минимума

Стоимость китайских акций в Гонконге упала до наименьшего значения с 2005 года, сообщил Bloomberg. Индекс Hang Seng China Enterprises (HSCE), который отражает общюю динамику рынка ценных бумаг материкового Китая, котирующихся в Гонконге, упал на 3,6% в понедельник.
После снижения HSCE стал одним из худших ключевых индексов в Азии, отметило агентство. Сильнее других упала стоимость акций крупных технологических компаний, таких как Meituan и Tencent Holdings.
Кроме того, в регионе появились более привлекательные альтернативы для вложений, отметил аналитик Bloomberg Intelligence Марвин Чен. «Мировые рынки растут в секторе микросхем, и это область, в которой Китай и остальной мир могут идти разными путями из-за геополитической напряженности», — сказал он.
Bloomberg выделяет несколько причин падения цены на китайские акции в начале 2024 года. Среди них: спад на рынке жилья, дефляционное давление, отсутствие агрессивных монетарных и фискальных мер со стороны китайских регуляторов. Также на настроения инвесторов влияют неуверенность в будущих изменениях процентных ставок в США и опасения усиления государственного надзора.