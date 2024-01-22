Госбанки Китая начали спасать юань

Чтобы поддержать курс юаня и бумаги компаний крупнейшие государственные банки КНР стали проводить операции на валютном рынке. Китайская валюта и акции гигантов в последние дни обновляют многолетние антирекорды.
Как отмечает в своем сообщении Reuters со ссылкой на анонимные источники, в основном для спасения курса юаня банки продают американские доллары. За счет этого сокращается ликвидность офшорных юаней, курс которых формируется на бирже.
Курс внутренних юаней находится под контролем Народного банка Китая, однако власти страны стремятся не допускать ситуации, когда два курса валюты слишком сильно расходятся друг с другом.
Как сообщил один из источников агентства, продажи американской валюты носили агрессивный характер: он считает, что за допустимую черту был взят уровень 7,2 юаня за доллар.
Это не первый случай, когда государственные банки пытаются спасти курс юаня: в ноябре за счет этого инструмента китайская валюта сумела укрепиться до локального максимума.
Собеседники объясняют, что нынешнюю реакцию на ослабление юаня можно связать с новым витком падения фондового рынка КНР: инвесторов не устраивают меры, принимаемые в Пекине, и они распродают китайские бумаги.
За последние сутки индекс биржи в Гонконге Hang Seng обвалился на 2,4%, это минимум за последние за 20 лет. Главный индекс материкового Китая CSI 300 потерял 1,6%.
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