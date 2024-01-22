Главные события на финансовых рынках этой недели

Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции о том, за чем на неделе будет следить все инвестиционное сообщество. На этой неделе крупнейшие ритейлеры — X5 Group и Fix Price — отчитаются об операционных показателях за четвертый квартал и весь 2023 год. Среди других событий — отчет оператора сети магазинов одежды HENDERSON, рассмотрения акционерами Фармсинтеза вопроса о допэмиссии, избрание председателя Совета директоров М. Видео-Эльдорадо и утверждение бизнес-плана Россети Центр.