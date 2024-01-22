Главные события на финансовых рынках этой недели

В понедельник Совет директоров Россети Центр утвердит бизнес-план на 2024 год и прогнозные показатели на 2025−2028 годы. В 2023 году выручка компании достигла исторического максимума. В декабре топ-менеджмент компании пообещал сосредоточиться на снижении уровня потерь в распределительной сети, обеспечении надежности и качества услуг не только в мегаполисах, но и небольших поселениях, а также продолжить реализацию инвестиционной программы.
Также в понедельник совет директоров объединенной группы ритейлера электроники М. Видео-Эльдорадо соберется, чтобы избрать председателя. В 2021 году эту должность занял Александр Тынкован. В июне 2022 года компания избрала новый Совет директоров, однако об избрании нового председателя не сообщалось.
23 января Санкт-петербургский фармпроизводитель Фармсинтез проведет повторное внеочередное общее собрание акционеров по вопросу допэмиссии. В июне 2023 года компания завершила размещение предыдущего дополнительного выпуска акций в размере 139,38 млн бумаг. Цена размещения составила 5,05 рубля за одну бумагу, уставный капитал по итогам допэмиссии составил 2,2 млрд рублей.
Во вторник российский производитель лекарственных препаратов для терапии редких и орфанных заболеваний, вакцин и медизделий Артген Биотех проведет Capital Market Day для инвесторов и финансовых аналитиков. Мероприятие стартует в 13:00 мск.
В среду, 24 января, сразу два крупных игрока ритейла ─ оператор сети фиксированных цен Fix Price и X5 Group, оперирующая сетью супермаркетов под брендами Пятерочка, Перекресток и дискаунтера Чижик, — раскроют операционные результаты за четвертый квартал 2023 года.
В четверг ритейлер одежды HENDERSON, прошедший процедуру IPO, раскроет итоговые операционные показатели за 2023 год. За 11 месяцев 2023 года выручка компании увеличилась более чем на треть, до 14,6 млрд рублей. Ранее компания прогнозировала чистую прибыль за год без учета затрат в IPO в размере 2 млрд рублей.
Четверг, 25 января, станет последним днем для покупки ценных бумаг Fix Price для получения дивидендов в размере 9,84 рубля. Реестр акционеров будет закрыт в пятницу, 26 января. Ожидаемая дивдоходность может составить 2,9%.
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