Экс-глава Всемирного банка назвал «элегантной мерой» конфискацию активов России

Он заявил, что сомневающиеся по вопросу передачи Украине резервов РФ преувеличивают риски и недооценивают стратегические выгоды. Комментируя опасения, что другие страны не захотят хранить свои резервы в долларах и евро, он отметил, что Китай держит свои сбережения в этой валюте не из-за дружбы с Соединенными Штатами Америки и Европой, а из-за положительного сальдо торгового баланса. Если КНР решит перевести все в юани, то это подорвет обменные курс и нанесет ущерб экспортеров, пишет Зеллик.