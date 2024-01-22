Экс-глава Всемирного банка назвал «элегантной мерой» конфискацию активов России

Часть замороженных резервов России можно было бы использовать для оказания помощи развивающимся странам, на которые негативно повлиял рост цен на продовольствие и энергоносители. Также часть средств могли пойти на компенсации компаниям, пострадавшим от российских санкций. Такое мнение высказал экс-глава Всемирного банка Роберт Зеллик в своей колонке для издания Financial Times.
Он заявил, что сомневающиеся по вопросу передачи Украине резервов РФ преувеличивают риски и недооценивают стратегические выгоды. Комментируя опасения, что другие страны не захотят хранить свои резервы в долларах и евро, он отметил, что Китай держит свои сбережения в этой валюте не из-за дружбы с Соединенными Штатами Америки и Европой, а из-за положительного сальдо торгового баланса. Если КНР решит перевести все в юани, то это подорвет обменные курс и нанесет ущерб экспортеров, пишет Зеллик.
Также экс-глава Всемирного банка заявил, что передача Украине заблокированных российских активов — это «элегантное правосудие». Это, по его мнению, «поможет стране сопротивляться».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил наличие списка активов иностранных компаний, которые Россия может отобрать в ответ на конфискацию своих резервов, находящихся за рубежом.
Он пояснил, что такой список был составлен, исходя из понимания «непредсказуемости наших контрагентов» и их «склонности к нарушению международного права и своих национальных законов», а также «склонности к саморазрушению и разрушению современной экономической системы».