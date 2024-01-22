Доля рубля в торговле с другими странам рекордно снизилась

Ранее, 6 декабря, сообщалось, что страны Европы в сентябре 2023 года при расчетах с Россией за ее экспорт в основном использовали рубль. Как следует из статистики ЦБ, в этот период на российскую нацвалюту пришлось 53,6% — показатель стал рекордным по крайней мере с января 2022 года (10,7%). Руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко объяснила, что рубль занял доминирующее положение в расчетах с Европой из-за указа о том, что недружественные страны должны платить за газ в российской валюте.