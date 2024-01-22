Цена мазута на бирже подскочила почти на 14%

Между тем биржевые цены на дизельное топливо упали. Летний дизель подешевел на 3,6%, цена топлива опустилась до 51 713 рубля за тонну. Стоимость межсезонного дизеля упала до 53 854 рубля за тонну (-0,48%). Цена зимнего дизеля прибавила 0,04%, закрывшись на отметке 60 246 рублей.