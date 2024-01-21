Юрист рассказала, как обойти ловушки застройщика при сдаче жилья

Одной из таких ловушек является то, что компании не высылают письмо с приглашением на приемку квартиры. Тем самым, застройщик оттягивает время.
«Однако согласно законодательству, застройщик должен пригласить участников долевого строительства на приемку жилья в течение 2 месяцев с момента ввода дома в эксплуатацию. Если покупатель в этот срок не приедет, застройщик может подписать акт сдачи-приемки в одностороннем порядке. Поэтому не стоит ждать письма, а надо ехать на встречу с застройщиком сразу как стало известно о вводе дома в эксплуатацию», — рассказала «Российской газете» адвокат Ирина Зуй.
Более же серьезная ловушка, по словам юриста, — требование оплатить «лишнюю» площадь.
«Понятно, что никто не предлагает квартиру в 50 квадратных метров вместо квартиры в 35 метров. Однако застройщик может добиться появления “лишних” метров, если сделает стены чуть тоньше, такую же манипуляцию проведет с внутренними перегородками. В площадь не включаются балконы, лоджии и короба с коммуникациями. Лучше самостоятельно измерить все стены и на этом основании отказываться платить за лишние метры», — отмечает юрист.
Некоторые застройщики также пытаются навязать свою аффилированную управляющую компанию и отказываются передавать ключи от квартиры без внесения авансовых платежей за коммунальные услуги.
«Это действие незаконно, дает право обратиться с заявлением в жилищную инспекцию и прокуратуру. Тогда проблемы могут начаться уже у компании-застройщика», — предупредила Ирина Зуй.
В любом случае, при возникновении подобных ситуаций оптимальный вариант — заручиться поддержкой квалифицированного адвоката, после общения с которым у застройщика может очень быстро пропасть желание получить с покупателя дополнительные деньги, заключила эксперт.