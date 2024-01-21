Юрист рассказала, как обойти ловушки застройщика при сдаче жилья

«Понятно, что никто не предлагает квартиру в 50 квадратных метров вместо квартиры в 35 метров. Однако застройщик может добиться появления “лишних” метров, если сделает стены чуть тоньше, такую же манипуляцию проведет с внутренними перегородками. В площадь не включаются балконы, лоджии и короба с коммуникациями. Лучше самостоятельно измерить все стены и на этом основании отказываться платить за лишние метры», — отмечает юрист.