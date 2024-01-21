Россияне смогут отказываться от допуслуг по кредитам в течение месяца

В ПСК будут входить все расходы заемщика, без которых банк не выдаст кредит, либо выдаст, но на иных условиях. В расчет будут включаться дополнительные платежи, которые раньше оставались за скобками: страховки, комиссии от продажи прочих услуг и другие. «Эти изменения не повлияют на реальную стоимость кредитов, так как заемщики уже несут эти расходы в виде скрытых комиссий, но теперь они будут отражены в ПСК, что позволит гражданам сравнивать и более объективно оценивать предложения банковских услуг при принятии решения», — поясняет ЦБ.