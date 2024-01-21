Россиянам объяснили, когда кредит на машину лучше накоплений

Также она предложила положить деньги на депозит либо открыть накопительный счёт. Правда, это, в отличие от автокредитования, не поможет получить машину здесь и сейчас. Кроме того, все денежные риски и запас финансовой устойчивости заёмщика должны быть на должном уровне для погашения взятых на себя обязательств.