Россиян научили, как избежать скрытых списаний с карты

Первое, куда могут уходить деньги незаметнее всего, это оплата различных видеосервисов, экосистем, хостингов. Также карты «привязывают» к личным кабинетам на маркетплейсах.
При этом, переставая пользоваться такими услугами, клиенты забывают отменить подписку и удалить данные карты. Деньги могут продолжать списываться с карты автоматически. Если сумма подписки невелика, то заметить «утечку» можно не сразу: 50−100 рублей незаметны.
В России в настоящее время закон, который бы устанавливал запрет для платных сервисов на автоматические списания и продление подписок без уведомления пользователей, не принят. Его только внесли в Госдуму летом 2023 года, в конце декабря правительство его поддержало, но парламентарии еще не рассмотрели. При этом и сейчас есть способы предотвратить скрытые списания с карты.
Первый способ — отменить автоматические списания в своем банке.
Также можно отозвать согласие на списание денежных средств на платформах, маркетплейсах и сервисах.
Третий способ — установить в приложении банка уведомления на все операции, которые подразумевают списания денег, и ввести запрет на списания без подтверждения.
Карт много, я одна
Случается, что клиент подключает к личному кабинету несколько карт, а затем по одной удаляет их. Но в архиве сервиса они сохраняются. Поэтому если на оставшейся в ЛК карте не хватит денег, их спишут с одного счета.
Напомним также, что в конце прошлого года компания T1, специализирующаяся на кибербезопасности, раскрыла подробности списания денег с карт при оформлении «пробной» подписки. Приложения, предлагающие расширенный функционал за дополнительную плату, успели отнести к отдельному классу угроз — fleeceware (от английского fleece — обирать).
Назвать такие подписки мошенническими нельзя: при их помощи не происходит хищения данных, прослушки или еще каких-то вредоносных действий. Опасность кроется только в невнимательности: пользователям предоставляют три пробных бесплатных дня, но прикрепить к учетной записи карту все равно необходимо. После льготного периода начинаются регулярные списания средств с карты, которые могут продолжаться даже после удаления программы с телефона. Если пользователь подписался на бесплатный пробный период и не планирует оплачивать приложение в дальнейшем, сотрудники компании советуют вовремя отменить подписку.
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