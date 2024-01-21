Россиян научили, как избежать скрытых списаний с карты

В России в настоящее время закон, который бы устанавливал запрет для платных сервисов на автоматические списания и продление подписок без уведомления пользователей, не принят. Его только внесли в Госдуму летом 2023 года, в конце декабря правительство его поддержало, но парламентарии еще не рассмотрели. При этом и сейчас есть способы предотвратить скрытые списания с карты.