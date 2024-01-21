Минтруд предложил компенсировать работу в выходные и праздники при увольнении

«По выбору работника за весь период трудовой деятельности у данного работодателя ему предоставляется день (дни) отдыха с последующим увольнением или выплачивается в день увольнения разница между оплатой работы в указанные дни по правилам частей первой-третьей настоящей статьи и произведенной за эти дни оплатой в одинарном размере», — говорится в документе.