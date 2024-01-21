Китай усилит надзор за финансовым сектором

ПЕКИН, 21 января. /ТАСС/. Государственное управление финансового регулирования (NAFR) КНР усилит надзор за финансовым сектором Китая в соответствии с законом. Об этом говорится в заявлении ведомства, которое распространило агентство Xinhua.
«NAFR усилит надзор за финансовым сектором и будет координировать свои действия с другими соответствующими органами власти, чтобы поставить всю финансовую деятельность под надзор в соответствии с законом», — заявил регулятор.
Вместе с тем ведомство уточнило, что «страна будет неуклонно расширять институциональную открытость финансового сектора». В частности, управление пообещало поддерживать финансируемые из-за рубежа учреждения, «обладающие исключительным опытом в управлении капиталом» в некоторых отраслях, включая уход за пожилыми людьми и здравоохранение.
Как указывает NAFR, Китай в полной мере воспользуется преимуществами своего гигантского рынка и сосредоточит высококачественные финансовые ресурсы по всему миру.
Кроме того, Госуправление финансового регулирование особо подчеркнуло важность эффективного предотвращения и нейтрализации крупных финансовых рисков.