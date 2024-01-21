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Хедж-фонды получили рекордные прибыли в 2023 году

Хедж-фонды получили рекордные прибыли в 2023 году от катастрофных облигаций и других ценных бумаг, связанных со страхованием рисков, связанных с природными катаклизмами. По данным Bloomberg, прибыльность вдвое выше среднего значения по рынку по итогам года получили такие крупные хедж-фонды, как Tenax Capital, Tangency Capital и Fermat Capital Management.
Трейдер
Источник: Freepik

Катастрофные облигации выпускаются страховыми компаниями, которые таким образом частично перекладывают ответственность за страховые выплаты на инвесторов. Те, в свою очередь, приобретая эти облигации, соглашаются потерять большую часть или все вложенные в эти ценные бумаги деньги в случае катастрофы. Но если обговоренный в контракте страховой случай не наступает, инвестор получает прибыль. Так, например, британский Tenax получил 18% прибыли по итогам года от страховых облигаций, большая часть которых связана с покрытием расходов в случае природных катастроф. А прибыль Fermat достигла 20%. По данным консалтинговой компании Preqin, в среднем прибыль хедж-фондов в 2023 году составила 8%. В то же время прибыль от страховых облигаций достигла 14,4%, а конкретно катастрофных — 19,7%.

Учитывая большое количество природных катастроф за последние годы, страховые компании в 2023 году значительно нарастили выпуск катастрофных облигаций. По данным Artemis, этот рынок по итогам года достиг рекордного объема $16,4 млрд. Однако самих природных катаклизмов в прошлом году оказалось не так много по сравнению с предыдущими годами, в результате чего инвесторы получили столь высокую прибыль.

Кирилл Сарханянц