Хедж-фонды получили рекордные прибыли в 2023 году

Катастрофные облигации выпускаются страховыми компаниями, которые таким образом частично перекладывают ответственность за страховые выплаты на инвесторов. Те, в свою очередь, приобретая эти облигации, соглашаются потерять большую часть или все вложенные в эти ценные бумаги деньги в случае катастрофы. Но если обговоренный в контракте страховой случай не наступает, инвестор получает прибыль. Так, например, британский Tenax получил 18% прибыли по итогам года от страховых облигаций, большая часть которых связана с покрытием расходов в случае природных катастроф. А прибыль Fermat достигла 20%. По данным консалтинговой компании Preqin, в среднем прибыль хедж-фондов в 2023 году составила 8%. В то же время прибыль от страховых облигаций достигла 14,4%, а конкретно катастрофных — 19,7%.