Эксперт рассказал, какие факторы будут влиять на курс рубля на следующей неделе

Негативным фактором стало сообщение Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что в декабре 2023 года экспортные доходы РФ от нефти снизились до 6-месячного минимума. В перспективе это чревато сокращением объема нетто-продаж валюты экспортерами на Мосбирже.