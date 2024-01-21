Эксперт рассказал, какие факторы будут влиять на курс рубля на следующей неделе

Самым сильным фактором поддержки российской валюты должно было стать решение Банка России о продаже с 16 января иностранной валюты. От имени Минфина на Московской бирже ежедневный объем таких операций составлял весьма значительные 16,5 млрд рублей.
«Тем не менее пока не слишком заметно, чтобы данный фактор оказывал рублю серьезную поддержку», — отметил экономист.
Негативным фактором стало сообщение Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что в декабре 2023 года экспортные доходы РФ от нефти снизились до 6-месячного минимума. В перспективе это чревато сокращением объема нетто-продаж валюты экспортерами на Мосбирже.
«Таким образом, на следующей неделе рубль может продолжить дешеветь, а USDRUB — подняться выше 90, EURRUB — выше 98, CNYRUB — выше 12,4», — отметил Константин Церазов.
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