«Дочка» ВТБ в Казахстане заработала за прошлый год 4,1 млрд рублей прибыли

«ВТБ Казахстан» (дочерняя структура группы ВТБ в Казахстане) в прошлом году получил чистую прибыль в размере 20,8 млрд тенге (4,1 млрд рублей, по курсу Нацбанка Казахстана на конец года), следует из неаудированной отчетности кредитной организации. В 2022 году банк получил убыток в 33,2 млрд тенге (5,2 млрд рублей).
В прошлом году чистый процентный доход до расходов по кредитным убыткам «ВТБ Казахстан» составил 13,4 млрд тенге (на 124% больше, чем годом ранее). Расходы по кредитным убыткам составили 5,3 млрд тенге (+0,4%). Таким образом, чистый процентный доход после резервов вырос почти в 12 раз, до 8,1 млрд тенге. Чистые комиссионные доходы банка за 2023 год выросли всего на 4,8%, до 5,1 млрд тенге.
Переоценка валютных статей, которая в 2022 году принесла «ВТБ Казахстан» убыток в 40,8 млрд тенге, в прошлом году была положительной и составила 2,5 млрд тенге. Расходы на персонал банка в 2023 году выросли не столь сильно с уровней предыдущего года — 7,7 млрд тенге (+8%). Прочие операционные расходы увеличились на 16,7%, до 2,7 млрд тенге.
Активы банка за прошлый год выросли на 17,2%, до 226 млрд тенге, хотя объем кредитов, выданных финорганизацией, снизился почти на 10% и составил 84,7 млрд тенге. А вот средства клиентов в «ВТБ Казахстан» увеличились почти вдвое, до 108,4 млрд тенге. Капитал банка на конец 2023 года был на уровне 65,7 млрд тенге (+46,3%).
«ВТБ Казахстан» — единственный дочерний банк российской финансовой организации, который продолжил работать в Казахстане. Ранее свои «дочки» в республике продали Сбербанк и Альфа-банк. В сентябре 2022 года ВТБ докапитализировал «дочку» в Казахстане примерно на 5 млрд рублей.