«Дочка» ВТБ в Казахстане заработала за прошлый год 4,1 млрд рублей прибыли

В прошлом году чистый процентный доход до расходов по кредитным убыткам «ВТБ Казахстан» составил 13,4 млрд тенге (на 124% больше, чем годом ранее). Расходы по кредитным убыткам составили 5,3 млрд тенге (+0,4%). Таким образом, чистый процентный доход после резервов вырос почти в 12 раз, до 8,1 млрд тенге. Чистые комиссионные доходы банка за 2023 год выросли всего на 4,8%, до 5,1 млрд тенге.