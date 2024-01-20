Шаг вперёд, два шага назад: накроет ли спад мировую экономику

«Я не думаю, что будет глобальная рецессия. Мы должны понимать, что это такое в простом понимании: снижение в течение года или по крайней мере двух кварталов ВВП на душу населения во всем мире. За последние 50 лет мировая экономика пережила всего пять рецессий — в 1975 году, в 1982, 1991, в 2009 и 2020 годах. Довольно маловероятно, что глобальный ВВП снизится до отрицательных темпов роста в течение двух кварталов текущего года. Отдельные страны могут впасть в рецессию, но глобальной рецессии не будет. Можно назвать пессимистический взгляд тех, кто ее предрекает, просто пугалками», — отметил Александр Абрамов.