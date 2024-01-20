Шаг вперёд, два шага назад: накроет ли спад мировую экономику

Джули Козак, официальный представитель МВФ, накануне Всемирного экономического форума 2024 года в Давосе, назвала 2023 год «довольно устойчивым для мировой экономики». «Мы ожидаем, что устойчивость сохранится, но есть еще немало проблем, которые необходимо решить», — заявила она.
Среди них инфляция, «мягкая посадка» в мировой экономике (замедление роста ВПП для снижения инфляции без экономического спада), санкционное разрушение глобальной экономики, увеличение финансовой и геополитической фрагментации рынков, увеличение долговой нагрузки из-за растущих платежей по долгам для всех экономик из-за высоких ставок центробанков, включая ЕС и США.
Большинство центробанков анонсировало снижение ставок в 2024 году, поскольку инфляция снижается, а рынки труда продолжают оставаться устойчивыми. «Конечно, новости не все хорошие, потому что эта устойчивость при росте глобальной экономики около 3%, как в прошлом году, так и ожидаемом в среднесрочной перспективе, это намного ниже, чем предыдущие средние глобальные темпы роста, которые составляли около 3,8%», — отметила представитель МФВ.
«Итак, я думаю, что наш общий взгляд на перспективы таков: мы готовы к мягкой посадке в мировой экономике. Страны с низкими доходами рискуют еще больше отстать. Им труднее всего восстанавливаться после серии потрясений, включая пандемию, шок цен на продукты питания и нефть», — заявила представитель МВФ.
Согласно опросу, 30 самых авторитетных экономистов в мире, 56% опрошенных ожидают ослабление мировой экономики в 2024 году.
Ожидается мягкая посадка глобальной экономики, но сейчас идет возврат к временам до глобального финансового кризиса 2008 года с более жесткой денежно-кредитной политикой, заявила 16 января первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат в Давосе.
По ее мнению, ставки уже никогда не будут низкими, как это было до финансового кризиса 2008 года и до кризиса начала пандемии 2020 года.
«Мы переходим к режиму, при котором центральные банки будут более осторожными в отношении нагрева экономики и превентивных мер до того, как инфляция превысит целевой показатель. По этим причинам мы переходим к более высоким ставкам. Это возврат к временам до глобального финансового кризиса», — сказала она.
По оценке Гиты Гопинат, центральные банки начнут быстрое снижение не раньше второй половины текущего года, но «вероятность сценария мягкой посадки значительно выросла».
По октябрьской оценке МВФ, ожидается замедление мирового экономического роста до 2,9% в 2024 году с 3% в 2023 году из-за конфликта на Ближнем Востоке. Новая оценка будет опубликована позднее в январе с учетом ситуации в Красном море, где хуситы обстреливают суда, связанные с Иразилем. Индия уже заявила о двузначном росте цен на товары из-за транспортировки вокруг юга Африки вместо Суэцкого канала через Красное море.
Ряд предыдущих потрясений, включая конфликт России и Украины, за последние три года сократили объем мирового экономического производства на 3,7 триллиона долларов, по оценке фонда.
«Мне кажется, мировая экономика находится в движении к “мягкой посадке” — то есть, к замедлению экономического роста», — считает Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.
Большинство финансовых организаций сегодня придерживаются примерно такой же точки зрения, — напомнил он. Расхождение в цифрах прогнозов между Международным валютным фондом, Всемирным банком и некоторыми другими экономическими центрами не столь существенно и касается буквально нескольких процентных пунктов. «Все единодушны в том, что мировая экономика начинает замедляться. Это объективный процесс, — мы видели, что весь прошлый год ставки ФРС США и других центральных банков развитых стран быстро росли. Этот рост обычно действует с временным лагом от 3 кварталов до 6 кварталов. То есть влияние повышения процентных ставок на ВВП мы будем наблюдать только в этом году», — пояснил экономист.
«Я не думаю, что будет глобальная рецессия. Мы должны понимать, что это такое в простом понимании: снижение в течение года или по крайней мере двух кварталов ВВП на душу населения во всем мире. За последние 50 лет мировая экономика пережила всего пять рецессий — в 1975 году, в 1982, 1991, в 2009 и 2020 годах. Довольно маловероятно, что глобальный ВВП снизится до отрицательных темпов роста в течение двух кварталов текущего года. Отдельные страны могут впасть в рецессию, но глобальной рецессии не будет. Можно назвать пессимистический взгляд тех, кто ее предрекает, просто пугалками», — отметил Александр Абрамов.
«Мировая экономика действительно переживает не лучшие времена, в октября 2023 года эксперты МВФ дали более пессимистический прогноз на 2024−2025 гг. Так, среднемировые показатели инфляции они повысили с 5,2 до 5,8%», — напомнил Александр Камкин, политолог и экономист Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук.
Он назвал несколько причин замедления роста экономики. Это резкий рост цен на энергоносители, что ведет к энергетической инфляции, кризис мировой логистики из-за расширения мировых конфликтов. Если Красное море на длительный срок будет оставаться закрытым для судоходства, это приведет к росту цен на перевозки. «Замедляется также Китай — в прошлом основной фактор основного мирового роста. Центр потребления — ЕС испытывает серьезные экономические проблемы. Все это вносит свой негативный вклад», — подчеркнул экономист.
«Мировая экономика демонстрирует рост, но это не отменяет наличие фундаментальных проблем. Главные проблемы мировой экономики остаются неизменными с времен пандемии коронавируса. Кроме этого, старые и нерешенные ковидные проблемы дополнились в 2022 году санкционной войной Запада против России», — считает Лазарь Бадалов, к.э.н., доцент экономического факультета РУДН.
Это и фрагментация мировой экономики, экономические войны, разрушение логистических, производственных и платежно-расчетных цепочек, а также дисбалансы угрожают сегодня не только мировой экономике, но и благополучию всего человечества. Одной из главных социально-экономических угроз для человечества остается дефицит продовольствия и голод не только в отдельных странах, но и целых регионах.
Когда мы сегодня удивляемся почему дорожают яйца, а вчера это происходило с бананами, сахаром и другим продовольствием нужно не пытаться найти ответы, объясняя все сговором продавцов или чиновников, а понимать, что это как раз конкретное проявление тех самых проблем мировой экономики.
«Но самая главная угроза заключается в том, что геополитика только усугубляет эти проблемы. Западные политики зациклены на зеленой энергетике и борьбе с Россией и Китаем, они отказываются признавать, что политика санкций не просто не оправдала себя, она оказывает пагубное влияние на всю мировую экономик», — считает экономист.
Бизнес вынужден искать новые логистические пути, выстраивать заново производственные цепочки, что приводит к росту инфляции. И не просто инфляции, а структурной инфляции, причиной которой является рост издержек.
«Сегодня центральные банки во многих странах пытаются бороться с инфляцией путем повышения процентных ставок, но это не помогает именно потому что высокие процентные ставки могут влиять на монетарную инфляцию, а против структурной инфляции они бесполезны, — отметил Лазарь Бадалов. — Из-за геополитического конфликта сегодня почти заблокирован Суэцкий канал, что влечет за собой увеличение сроков доставки грузов и росту стоимости логистики. И это только один конкретный пример в конкретной ситуации, который приведет к задержкам в производстве в разных странах мира, росту цен, простою предприятий. Такие проблемы сами собой не разрешаться, они только накапливаются и угрожают в будущем перерасти в глобальные кризисы».
По январскому прогнозу Всемирного банка, в 2024 году темпы роста мировой экономики продолжат замедляться третий год подряд и опустятся до 2,4% с 2,6% в прошлом году, что почти на три четверти процентного пункта ниже среднего значения за 2010-е годы. Темпы экономического роста в странах с развивающейся экономикой составят лишь 3,9%, что более чем на один процентный пункт ниже среднего показателя за предыдущее десятилетие. Экономики стран с низким уровнем дохода после спада в 2023 году вырастут на 5,5%. К концу 2024 года население почти каждой четвертой развивающейся страны и примерно 40% стран с низким уровнем дохода будет по-прежнему беднее, чем до пандемии COVID в 2019 году. В то же время в странах с развитой экономикой в текущем году ожидается замедление роста до 1,2% по сравнению с 1,5% в 2023 году.
«Без серьезной корректировки курса 2020-е годы войдут в историю как десятилетие упущенных возможностей», — заявил Индермит Гилл, главный экономист и старший вице-президент Группы Всемирного банка. «В ближайшей перспективе темпы экономического роста будут оставаться низкими, и многие развивающиеся страны, особенно беднейшие, окажутся в ловушке: высокий уровень задолженности будет препятствовать развитию, а с проблемой дефицита продовольствия столкнется почти треть их населения», — подчеркнул главный Всемирного банка.
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