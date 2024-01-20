Россиянам ответили на вопрос о выборе между арендой и покупкой жилья

«Допустим, у человека есть 25 процентов от квартиры условной стоимостью 36 миллионов рублей, то есть девять миллионов собственных средств. Если эти девять миллионов разместить под 16-процентную ставку (средняя ставка в банках), то мы получим 1,44 миллиона в год. А если разместить под 21 процент, а именно столько дают, например, облигации микрокредитных компаний с высоким собственным капиталом, то получим 1,89 миллиона. Это примерно столько, сколько тратится на съем квартиры. То есть, имея первоначальный взнос 25 процентов, можно оплачивать съем квартиры, которую вы бы выкупили за свои деньги», — привел пример Лашко.