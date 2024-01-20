РФ в ноябре 2023 года сократила объем вложений в госбумаги США до $28 млн

Показатель российских вложений в американские госбумаги уменьшился на $3 млн по сравнению с октябрьским значением в $31 млн и более чем в 2,5 раза по сравнению с сентябрем 2023 года, когда объем вложений РФ в гособлигации США составил $73 млн. В августе этот показатель составил $31 млн, в июле — $29 млн, в июне — $33 млн, в мае — $36 млн, в апреле — $35 млн, в марте — $77 млн, в феврале — $75 млн.