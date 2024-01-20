Продажи недвижимости в Дубае стоимостью выше $25 млн выросли вдвое за год

По информации агентства, большинство объектов недвижимости находятся на насыпном острове Пальма — там было продано 22 дома, в том числе пятикомнатная квартира площадью более 2000 кв. м в комплексе Como Residence, который еще не построен, «на стволе» Пальмы за $136,2 млн. Это была самая дорогая сделка, пишет Bloomberg. Еще 15 объектов недвижимости находятся на Джумейра Бэй — острове, который имеет форму морского конька.
Bloomberg пишет, что покупка недвижимости остается привлекательным способом инвестирования для богатых иностранцев, в том числе для россиян, которые стремятся сохранить свои активы, криптомиллионеров, а также для богатых граждан Индии, которые строят вторые дома.
В январе 2023 года Bloomberg со ссылкой на данные Betterhomes писал, что по итогам 2022 года продажи недвижимости в Дубае выросли за год на 80% благодаря россиянам, которые стали крупнейшими покупателями на местном рынке. Общий объем проданной недвижимости по итогам 2022 года составил $56,6 млрд. Всего в эмирате за год было зарегистрировано более 86 000 сделок по продаже жилья, что превысило рекорд 2009 года в 80 000 сделок.
В начале ноября 2023 года Forbes писал, что граждане России утратили первое место среди иностранных покупателей недвижимости в Дубае. Хотя спрос все еще высок, но часть его сместилась с новостроек на вторичную недвижимость, отмечали опрошенные эксперты. По словам руководителя департамента зарубежной недвижимости Barnes International Moscow Дениса Перковского, спрос россиян на недвижимость в Дубае в III квартале 2023 года сократился в пределах 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Исполнительный директор и партнер Tranio Михаил Буланов объяснил охлаждение спроса стабилизацией после прошлогоднего ажиотажа. «Сейчас российские клиенты приходят с уже более четкими запросами, не делают импульсивных покупок и больше внимания уделяют аналитике и инвестиционной стратегии. На рынке формируется более здоровая ликвидность», — сказал он. Владелец агентства элитной недвижимости Nika Estate Виктор Садыгов отметил, что по итогам III квартала «рынок вторичной недвижимости вырос на 10−15% по отношению к предыдущему кварталу и сравнялся с первичным рынком». По его словам, это связано с интересом инвесторов к консервативным инвестициям в готовое жилье.