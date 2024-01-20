Продажи недвижимости в Дубае стоимостью выше $25 млн выросли вдвое за год

Исполнительный директор и партнер Tranio Михаил Буланов объяснил охлаждение спроса стабилизацией после прошлогоднего ажиотажа. «Сейчас российские клиенты приходят с уже более четкими запросами, не делают импульсивных покупок и больше внимания уделяют аналитике и инвестиционной стратегии. На рынке формируется более здоровая ликвидность», — сказал он. Владелец агентства элитной недвижимости Nika Estate Виктор Садыгов отметил, что по итогам III квартала «рынок вторичной недвижимости вырос на 10−15% по отношению к предыдущему кварталу и сравнялся с первичным рынком». По его словам, это связано с интересом инвесторов к консервативным инвестициям в готовое жилье.