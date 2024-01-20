Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2023
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за атак йеменских хуситов в России могут подорожать чай и кофе

Обострение конфликта в Йемене, вызванное атаками хуситов на гражданские суда в Красном море, может оказать негативное влияние на конечную стоимость некоторых продуктов в России. В частности, речь идёт о кофе и чае, поделился с радио «Комсомольская правда» генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
Кофе
Источник: Freepik

Эксперт напомнил, что на фоне эскалации многие сухогрузы меняют привычные маршруты, многократно увеличивая сроки поставки и пройденный путь. Дабы не стать целью для мятежников, следующие из Азии корабли вынуждены огибать Африку с западной стороны.

«Если ситуация затянется на длительный период, это отразится на себестоимости производства готового продукта», — уверен Чантурия.

Впрочем, добавил глава «Росчайкофе», паниковать не стоит. Если цены на продукты и поползут вверх, то совсем незначительно. Не исключено, что происходящее вообще не отразится на стоимости чая и кофе.

Отрицательно сказаться на российском рынке может и ситуации в Эквадоре, рассказывал Лайф раннее. По словам экономистов, в зоне риска оказалась цветочная индустрия.