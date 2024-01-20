Из-за атак йеменских хуситов в России могут подорожать чай и кофе

Эксперт напомнил, что на фоне эскалации многие сухогрузы меняют привычные маршруты, многократно увеличивая сроки поставки и пройденный путь. Дабы не стать целью для мятежников, следующие из Азии корабли вынуждены огибать Африку с западной стороны.
«Если ситуация затянется на длительный период, это отразится на себестоимости производства готового продукта», — уверен Чантурия.
Впрочем, добавил глава «Росчайкофе», паниковать не стоит. Если цены на продукты и поползут вверх, то совсем незначительно. Не исключено, что происходящее вообще не отразится на стоимости чая и кофе.
Отрицательно сказаться на российском рынке может и ситуации в Эквадоре, рассказывал Лайф раннее. По словам экономистов, в зоне риска оказалась цветочная индустрия.