ФАС одобрила покупку «Магнитом» 33% дальневосточного ретейлера «Самбери»

ФАС согласовала сделку, поскольку «Магнит» и его группа лиц не осуществляют розничную торговлю продовольственными товарами в муниципальных образованиях, где расположены магазины «Самбери», и, соответственно, «не превышают установленных российским антимонопольным законодательством ограничений по доле рынка», отмечается в пресс-релизе.
После закрытия сделки «Самбери» продолжит развитие под своими брендами и будет управляться действующим менеджментом. А «Магнит» будет вовлечен в стратегическое управление бизнесом «Самбери».
«Магнит» договорился о приобретении 33,01% долей в уставном капитале «Самбери» и о предоставлении опциона на выкуп оставшихся долей в течение пяти лет в октябре прошлого года. Закрытие первого этапа сделки ожидается летом 2024 года. Сумма сделки не раскрывается.
В «INFOLine-Аналитике» стоимость «Самбери» оценили в 20−25 млрд рублей, таким образом, треть компании может стоить 6,6−8,3 млрд рублей, сообщал РБК.
«Самбери» называет себя крупнейшим ретейлером на Дальнем Востоке по числу магазинов и выручке. В пресс-релизе «Магнита» отмечается, что в группу входят более 290 магазинов, гипермаркетов, супермаркетов и дискаунтеров под брендами «Самбери», «Самбери-экспресс», «Броско Маркет», «Раз Два» и «Близкий». Их совокупная торговая площадь превышает 210 000 кв. м. Торговые точки представлены в 38 муниципальных образованиях Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области и Амурской области. Также ретейлер оперирует тремя распределительными центрами в Хабаровске, одним во Владивостоке и кросс-докинговым складом в Благовещенске. Всего в компаниях группы «Самбери» работает около 10 300 человек.
Акции «Магнита» по состоянию на 17:00 мск 19 января дорожали на 2,04%, до 6955,5 рубля.