ФАС одобрила покупку «Магнитом» 33% дальневосточного ретейлера «Самбери»

«Самбери» называет себя крупнейшим ретейлером на Дальнем Востоке по числу магазинов и выручке. В пресс-релизе «Магнита» отмечается, что в группу входят более 290 магазинов, гипермаркетов, супермаркетов и дискаунтеров под брендами «Самбери», «Самбери-экспресс», «Броско Маркет», «Раз Два» и «Близкий». Их совокупная торговая площадь превышает 210 000 кв. м. Торговые точки представлены в 38 муниципальных образованиях Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области и Амурской области. Также ретейлер оперирует тремя распределительными центрами в Хабаровске, одним во Владивостоке и кросс-докинговым складом в Благовещенске. Всего в компаниях группы «Самбери» работает около 10 300 человек.