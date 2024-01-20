Эксперт: банки со старыми условиями госипотеки быстро не удовлетворят спрос

«Есть вероятность того, что банки, не ужесточавшие условия выдачи льготной ипотеки, не смогут оперативно конвертировать в кредиты весь перераспределившийся спрос, что будет ограничивать динамику их ипотечных выдач», — отметила эксперт.
Она назвала вполне логичным то, что заемщики не стали ждать разрешения конфликта банков с застройщиками и пошли за ипотекой в кредитные организации со стандартными условиями.
«Тем не менее, с учетом повышения минимального первоначального взноса по льготной ипотеке и снижения размера максимального кредита с господдержкой для столичных регионов с начала этого года, спрос на госпрограммы сократится», — добавила Караваева.
В конце прошлого года Сбербанк сообщил, что с 11 января 2024 года будет выдавать льготную ипотеку на покупку жилья только при условии субсидирования аккредитованным застройщиком. В январе о таких же условиях объявили ВТБ и Альфа-банк. Кредитные организации объяснили это решение снижением размера госсубсидии по программе. ЦБ ранее на неделе сообщил, что видит риски во взимании банками комиссий с застройщиков при льготной ипотеке: они в итоге могут быть переложены в цены на жилье.
Накануне директор по развитию платформы «Сделка.РФ» Ольга Сидоренко рассказала, что недельные объемы выдачи ипотеки уже упали на 30% относительно декабрьских значений. Вместе с тем в ряде банков, которые не ужесточали условия для клиентов, наблюдают рост числа заявок на такие ссуды.