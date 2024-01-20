Эксперт: банки со старыми условиями госипотеки быстро не удовлетворят спрос

В конце прошлого года Сбербанк сообщил, что с 11 января 2024 года будет выдавать льготную ипотеку на покупку жилья только при условии субсидирования аккредитованным застройщиком. В январе о таких же условиях объявили ВТБ и Альфа-банк. Кредитные организации объяснили это решение снижением размера госсубсидии по программе. ЦБ ранее на неделе сообщил, что видит риски во взимании банками комиссий с застройщиков при льготной ипотеке: они в итоге могут быть переложены в цены на жилье.