Что будет влиять на фондовый рынок на следующей неделе

После роста на 3% в начале года индекс Мосбиржи вошел в режим консолидации, не сумев преодолеть уровень 3200 пунктов. Вероятно, российскому фондовому рынку не хватает драйверов роста для его преодоления на фоне высокой доходности альтернативных инвестиций, таких как облигации и даже депозиты при текущей высокой ключевой ставке. Сильный рубль также в какой-то мере препятствует росту акций, учитывая, что отечественный рынок по-прежнему в большой степени представлен экспортерами, которые проигрывают из-за укрепления рубля.
Для продолжения роста, хотя бы до максимумов прошлого года около 3300 пунктов, рынку нужны новые позитивные драйвера.
Ими могли бы стать дивиденды металлургических компаний таких как, например, Северсталь. На прошлой неделе глава компании Александр Шевелев сообщил, что на ближайшем заседании совета директоров Северсталь рассмотрит возможность выплаты дивидендов. Интересно, какой коэффициент выплат будет рекомендован за 2023 году и вернется ли компания к практике выплаты квартальных дивидендов. Важно также, последуют ли за Северсталью другие металлурги.
Улучшить настроение рынка могли бы и положительные новости о сделке по разделению бизнеса Яндекса. Сделка уже очень сильно затянулась, но учитывая, что новостной поток вокруг Яндекса в последнее время значительно активизировался, можно предположить, что вскоре консенсус будет достигнут. Напомним, что для миноритарных акционеров Яндекса важн, помимо финализации самой сделки, условия конвертации их акций на бумаги нового российского юридического лица, которое, как ожидается, будет владеть основными активами компании.
На следующей неделе в корпоративной повестке наблюдается некоторое затишье.
Кроме операционных результатов Fix Price и Henderson, а также дивидендной отсечки по промежуточным дивидендам Fix Price, других событий не запланировано, поэтому ожидаем, что при прочих равных рынок продолжит консолидацию около текущих отметок.
В феврале уже начнется сезон квартальных отчетов, который наряду с упомянутыми выше потенциальными драйверами, может оживить рынок и помочь ему определиться с дальнейшей траекторией.
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