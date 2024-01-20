Что будет влиять на фондовый рынок на следующей неделе

Улучшить настроение рынка могли бы и положительные новости о сделке по разделению бизнеса Яндекса. Сделка уже очень сильно затянулась, но учитывая, что новостной поток вокруг Яндекса в последнее время значительно активизировался, можно предположить, что вскоре консенсус будет достигнут. Напомним, что для миноритарных акционеров Яндекса важн, помимо финализации самой сделки, условия конвертации их акций на бумаги нового российского юридического лица, которое, как ожидается, будет владеть основными активами компании.