Цена барреля нефти Brent приблизилась к $80 на фоне конфликта на Ближнем Востоке

С открытия торгов сырье приблизилось к отметке в 80 долларов за баррель, прибавив за день порядка 0,7 доллара. На момент написания материала стоимость нефти стабилизировалась на уровне 79,04 доллара. Сырье дорожает после множественных ударов США по объектам хуситов в Йемене и в свете сохраняющихся угроз для судоходства и доставки грузов через Красное море.
«Цены на нефть по-прежнему хорошо поддерживаются напряженностью на Ближнем Востоке», — отметили опрошенные Bloomberg аналитики Commerzbank.
Стоимость морских перевозок растет с середины декабря 2023 года, когда йеменские повстанцы-хуситы начали обстреливать торговые суда в Красном море. К началу января тарифы на перевозки в 40-футовых контейнерах между Китаем и Роттердамом увеличились на 115 процентов и достигли уровня в 3577 долларов. На текущий момент цены на доставку одного контейнера из Китая в Европу увеличились в четыре раза, заявил советник по вопросам морского судоходства нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Каспер Рураде.
Представители датской судоходно-логистической корпорации AP Moller-Maersk, которая ранее отменила рейсы через Баб-эль-Мандебский пролив, заявили, что из-за конфликта в регионе увеличиваются риски серьезных сбоев в мировой торговле. В компании предрекли, что напряженная геополитическая обстановка в акватории сохранится в ближайшее время, и клиентам стоит приготовиться к задержкам с доставкой грузов.