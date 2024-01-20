Цена барреля нефти Brent приблизилась к $80 на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Стоимость морских перевозок растет с середины декабря 2023 года, когда йеменские повстанцы-хуситы начали обстреливать торговые суда в Красном море. К началу января тарифы на перевозки в 40-футовых контейнерах между Китаем и Роттердамом увеличились на 115 процентов и достигли уровня в 3577 долларов. На текущий момент цены на доставку одного контейнера из Китая в Европу увеличились в четыре раза, заявил советник по вопросам морского судоходства нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Каспер Рураде.