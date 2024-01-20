Бывший главный экономист ЕЦБ предрек нестабильную инфляцию в еврозоне в ближайшем будущем

Комментируя возможное снижение процентных ставок, он отметил, что «ЕЦБ пока не следует подавать сигналы о снижении процентных ставок», «потому что существуют также структурные факторы, которые поддерживают высокий уровень цен в среднесрочной перспективе». «По моему мнению, возможный шок процентных ставок был переоценен. Однако определенно есть процессы, которые еще не завершены. Многие компании имеют бизнес-модели, которые нежизнеспособны в условиях нормальных процентных ставок», — констатировал Штарк.