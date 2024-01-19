«Ведомости»: птицеводы просят льгот и ограничения наценки на яйцо до 5−10%

По данным Росптицесоюза, необходимо включить строительство и модернизацию птицефабрик в программу возмещения части прямых понесенных затрат. По данным ассоциации, необходимо субсидировать создание инфраструктурных объектов, коммуникаций и дорог. Еще одно условие — увеличить лимит краткосрочных льготных кредитов для одного заемщика до 1,5 млрд руб. в год (сейчас только 600 млн руб.). Также необходимо выделить лимиты для птицеводства в отдельное направление, а выделять землю в приоритетном порядке для новых птичников.
Кроме того, Росптицесоюз также предлагает на законодательном уровне ограничить торговую наценку на яйцо до 5−10%, ограничить сроки оплаты за поставки до 10 дней, запретить взимание бонусов по социально значимым продуктам, таких как яйцо и мясо птицы, обязать розницу заключать долгосрочные контракты на поставку яйца минимум на 75% от объема реализации.
Представитель Минсельхоза заявил, что ведомство уже реализует комплекс мер, направленных на поддержку птицеводства. Он отметил, что с конца прошлого года производителям доступны льготные инвестиционные кредиты на строительство и реконструкцию, а также на приобретение техники для бройлерного производства. По данным ведомства, объем господдержки сельского хозяйства по основным отраслевым программам в 2024 году составит 558,6млрдруб.
По оценке Росптицесоюза, производство продукции птицеводства в этом году увеличится. Это связано с «серьезным инвестиционным интересом к отрасли». Однако точных цифр собеседник «Ведомостей» не назвал.
В ноябре прошлого года ФАС инициировала проверку повышения цен на яйца. Торговые сети призвали добровольно ограничить наценку на уровне 5% до марта 2024 года. Проблему с ценами на яйца прокомментировал и президент Владимир Путин прямой линии 14 декабря. По его словам, цены взлетели, потому что спрос на товар увеличился, а производство не выросло. По данным Росстата, за период с 10 по 15 января средняя цена на яйца в России впервые упала с июня 2023 года.