«Ведомости»: птицеводы просят льгот и ограничения наценки на яйцо до 5−10%

В ноябре прошлого года ФАС инициировала проверку повышения цен на яйца. Торговые сети призвали добровольно ограничить наценку на уровне 5% до марта 2024 года. Проблему с ценами на яйца прокомментировал и президент Владимир Путин прямой линии 14 декабря. По его словам, цены взлетели, потому что спрос на товар увеличился, а производство не выросло. По данным Росстата, за период с 10 по 15 января средняя цена на яйца в России впервые упала с июня 2023 года.