Ваши яйца биты. Эксперт дал прогноз, что будет с ценами на еду в этом году

Помимо этого, в конце 2023 года обострилась ситуация в районе Красного моря: проиранское движение хуситов нападают на суда в Красном море. С ноября они препятствуют судоходству в Красном море под предлогом перехвата связанных или идущих в Израиль судов из солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». С 19 декабря США совместно с рядом других стран проводят операцию «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море.