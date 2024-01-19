Ваши яйца биты. Эксперт дал прогноз, что будет с ценами на еду в этом году

На втором месте по снижению цен — картошка (-15,8%), на третьем — овсянка (-9,6%). Также в топ-10 подешевевших товаров и продуктов вошли:
градусники (-7,2%),
телевизоры (-6,4%),
мониторы для ПК (-6,2%),
вермишель (-4,2%),
стиральные машины (-3,7%),
макароны (-3,6%),
полисы-каско (-3,6%).
Далее в десятке самых подорожавших продуктов и товаров следуют бананы (+46,9%), чеснок (+46,4%), газовое моторное топливо (+41,2%), лекарство «Фуросемид» (+34,2%), апельсины (+34%).
Для сравнения: в начале прошлого года яйца в среднем в России стоили 81,7 рубля за десяток (дороже 100 рублей десяток куриных яиц стоил только в Одинцово, Архангельске, Гатчине, Воркуте, Салехарде, Норильске и на Дальнем Востоке). Теперь цена выше 100 рублей стала нормой — 132,5 рублей в среднем по стране.
Но годовая инфляция в России по итогам декабря 2023 года снизилась до 7,4% с 11,9% за прошлый год и 8,4% за 2021 год, добавляет ведомство.
В чем причины снижения цен
«Причина снижения цен на гречку — рекордное производство гречневой крупы и высокое предложение на рынке», — пояснил Дмитрий Леонов, зампред правления ассоциации Руспродсоюз. В январе-ноябре 2023 года было произведено 490,6 тыс. тонн гречневой крупы. По отношению к январю-ноябрю 2022 года, производство выросло на 9,3%, за два года — на 27,7%.
«Росту производства в последние годы способствовали высокие валовые сборы гречихи», — отметил Дмитрий Леонов.
Дорогой доллар — в основе инфляции
По его словам, подорожавшие помидоры, груши, виноград, бананы и чеснок, — это в основном импорт.
«Причиной удорожания импорта стало ослабление курса рубля относительно иностранных валют. Валютный скачок привел как к увеличению закупочной цены от поставщиков (стран-экспортеров), так и к подорожанию логистики», — подчеркнул Дмитрий Леонов.
Что дальше
Что касается перспектив нового сезона, снижение цен на гречневую крупу в ближайшее время сохранится. Так, средние розничные цены на гречку на 14 января — 87,7 рубля/кг, неделей ранее — 87,85 рубля/кг. По импортным овощам и фруктам с учётом курсовой динамики и сезонности, предпосылок к снижению пока нет. Однако сдерживающими факторами, например, по помидорам, являются интенсивное развитие тепличной отрасли и рост внутреннего предложения.
Помимо этого, в конце 2023 года обострилась ситуация в районе Красного моря: проиранское движение хуситов нападают на суда в Красном море. С ноября они препятствуют судоходству в Красном море под предлогом перехвата связанных или идущих в Израиль судов из солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». С 19 декабря США совместно с рядом других стран проводят операцию «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море.
На фоне этих событий резко выросли цены на транспортировку грузов: из Китая в Европу доставка одного контейнера стала стоить 4 тысячи долларов вместо одной. часть крупных перевозчиков предупредили о сбое в доставке грузов из-з аэтой ситуации.
Поэтому на импортные товары и продукты (особенно скоропортящиеся) цены будут расти и дальше.
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