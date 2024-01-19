Тариф системы «Платон» с 1 февраля проиндексируют на 21 копейку

«Влияние индексации на конечную стоимость перевозимых товаров является крайне незначительным. Например, 20-тонная фура возит подсолнечное масло (20 тыс. бутылок по одному литру) на расстояние 1 079 км по маршруту Ростов-на-Дону — Москва. С учетом индексации тарифа “Платона” на 21 копейку с 2,84 рубля за 1 км до 3,05 рубля за 1 км увеличение стоимости перевозки составит 227 рублей. Это в свою очередь может повлиять на рост стоимости одной бутылки масла в магазине на одну копейку», — рассказали в министерстве, добавив, что в случае, если индексация тарифа не произойдет, то в 2024 году Федеральный дорожный фонд не получит 4 млрд рубля, которые могли бы быть направлены на ремонт 200 км дорог.