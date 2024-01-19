Страховщики назвали самый опасный транспорт в России

«В сравнении с городскими маршрутами — пригородные и междугородние отличаются более высокими скоростями, поэтому и тяжесть травм существенно выше: средняя выплата компании одному пострадавшему составляет свыше 320 тысяч рублей, тогда как в городском сообщении — чуть более 164 тысяч рублей, — продолжает эксперт. — Наиболее крупная авария с участием застрахованного в компании перевозчика в прошлом году произошла как раз во время выполнения пригородного рейса в январе. В массовом ДТП под Красноярском столкнулись 4 легковых автомобиля, 4 грузовых и 1 пассажирский микроавтобус, пострадали семь человек. Общая сумма страхового возмещения по полису ОСГОП превысила 4,1 миллиона рублей. Наиболее серьёзные травмы получили трое пассажиров, им было выплачено по 1,7 миллиона рублей, 1,6 миллиона и 780 тысяч рублей соответственно», — рассказал Алексей Хуторянский.