Страховщики назвали самый опасный транспорт в России

Доля происшествий с пассажирским автотранспортом составила 69,9% от общего числа аварий с участием общественного транспорта всех видов. А доля пострадавших — 80,6%, следует из данных НССО. За январь-ноябрь минувшего года в стране было совершено 2 461 ДТП по вине водителей автобусов лицензированных перевозчиков, в которых погибли 103 человека и 3 774 были ранены, подсчитали в Госавтоинспекции МВД России.
К самым опасным специалисты относят пригородные и междугородние автобусы и маршрутки.
«По нашей статистике, в 2023 году самые тяжелые травмы и наибольшее число пострадавших при поездках на общественном транспорте всех видов были при автобусных перевозках в пригородном сообщении — 64%», — приводит данные директор департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования компании Алексей Хуторянский.
«В сравнении с городскими маршрутами — пригородные и междугородние отличаются более высокими скоростями, поэтому и тяжесть травм существенно выше: средняя выплата компании одному пострадавшему составляет свыше 320 тысяч рублей, тогда как в городском сообщении — чуть более 164 тысяч рублей, — продолжает эксперт. — Наиболее крупная авария с участием застрахованного в компании перевозчика в прошлом году произошла как раз во время выполнения пригородного рейса в январе. В массовом ДТП под Красноярском столкнулись 4 легковых автомобиля, 4 грузовых и 1 пассажирский микроавтобус, пострадали семь человек. Общая сумма страхового возмещения по полису ОСГОП превысила 4,1 миллиона рублей. Наиболее серьёзные травмы получили трое пассажиров, им было выплачено по 1,7 миллиона рублей, 1,6 миллиона и 780 тысяч рублей соответственно», — рассказал Алексей Хуторянский.
На втором месте по числу аварий с общественным транспортом, согласно статистике НССО, стал железнодорожный транспорт — 16,9%, на третьем — троллейбусный — 6,9%.