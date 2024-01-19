СМИ: французы из-за роста цен стали меньше тратить в булочных

Булочники в свою очередь сталкиваются с серьезными проблемами из-за роста цен на ингредиенты. По данным газеты, масло, сливки и шоколад, которые играют важную роль в производстве хлеба и выпечки, значительно подорожали. Также сильно возросли затраты булочных на энергию, в частности, электричество и газ.